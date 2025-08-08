Агрегатори будуть одними з ключових гравців спільного енергоринку України та Європи – СЕО "Укренерго"

Агрегатори відіграватимуть важливу роль на об’єднаному ринку електроенергії України та Європи, допомагаючи, зокрема, споживачам ефективно працювати на ньому, вважає голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Агрегатори будуть одними з основних гравців майбутнього ринку. У Європі це має досить потужний розвиток, а одним з елементів гнучкості енергосистеми є гнучкість на боці споживача. І саме агрегатори забезпечать можливість їм заробляти на своєму споживанні", – сказав Зайченко під час ефіру з Ольгою Бабій на YouTube-каналі КШДУ Media.

Він акцентував, що енергія – це не товар, а графік споживання, коли у різний час вона має різну ціну, і агрегатори дозволять споживачам максимально ефективно працювати.

Зайченко також висловив думку, що найбільше до роботи в об’єднаному ринку готові трейдери електроенергії, оскільки вони вже працюють в Європі.

"Трейдери досить добре готові до євроінтеграції, але вони ще не на всіх сегментах працюють, їм теж треба буде ще вчитися, змінювати програмне забезпечення, розвивати команди", – зазначив голова правління "Укренерго".

Як повідомлялося, в інтервю Енергореформі комерційний директор "Д.ТРЕЙДІНГ" Дмитро Маляр назвав агрегатор ключем до ефективності розподіленої генерації. За його словами, агрегатор – це компанія, яка представляє інтереси різних генеруючих суб'єктів розподіленої генерації, які не хочуть або не можуть самостійно працювати на ринку електроенергії. За його словами, агрегатор дає можливість професійному трейдеру репрезентувати таких виробників на безлічі ринкових сегментів, визначати їхню торгову стратегію, відповідати за управління ринковими позиціями для оптимізації фінансового результату цього бізнесу.

Верховна Рада 244 голосами "за" ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12087-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики".

Документ передбачає, зокрема, інтеграцію короткострокових (спотових) ринків е/е України та ЄС (market coupling) та балансуючих ринків, що означає підвищення ліквідності ринку, спрощення умов торгівлі е/е з ЄС, ефективне використання пропускної спроможності міждержавних перетинів, посилення гнучкості енергосистеми та доступ до резервів ЄС.