З/п №12087-д вирішальний для інтеграції енергоринків, але потребує значних зусиль для впровадження європейських правил – думка

Ухвалений у першому читанні законопроєкт №12087-д є вирішальним кроком до синхронізації українського та європейського ринків електроенергії, що сприятиме підвищенню конкуренції та надасть нові можливості учасникам ринку, але великий ризик його впровадження полягає у значному обсязі необхідних підзаконних актів для забезпечення європейських правил, вказує трейдингова компанія енергохолдингу ДТЕК "Д.Трейдінг".

У письмовій відповіді на запит Енергореформи щодо з/п №12087-д Д.Трейдінг" однією з його переваг назвав орієнтованість насамперед на споживача.

"Після відкриття ринку конкуренція серед виробників та постачальників посилиться, що має позитивно вплинути на українських споживачів електроенергії", – зазначає компанія.

На її думку, не менш важливим є факт виконання Україною зобов’язань щодо інтеграції ринків е/е, які мали бути впроваджені ще до кінця 2024 року.

"Це позитивний крок уперед, з його ухваленням Україна зможе завершити транспозицію європейського Інтеграційного пакета у галузі електроенергетики", – прокоментував "Д.Трейдінг".

Як він також зазначає, прийняття законопроєкту є індикатором виконання Україною умов в рамках програми Ukrainian Facility та є передумовою отримання європейської допомоги, а також однією з умов для можливості відтермінування сплати за СВАМ для енергетичної галузі.

Водночас, Україна отримає можливість повноцінно інтегруватися в енергосистему ЄС на основі принципу взаємності: українські та європейські компанії зможуть працювати на рівних умовах.

Виваженим рішенням у "Д.Трейдінг" вважають запровадження механізму торгів на сегменті ринку "на добу наперед" (РДН) на основі двох сесій як умови початку функціонування єдиного сполучення таких ринків.

"В цілому документ передбачає, що умови для набуття учасниками ринку України права на участь у ринку е/е іноземної держави, а також умови для набуття учасниками ринку такої держави права на участь у ринку е/е України, повинні бути рівнозначними", – вказують у компанії на ще одну перевагу законопроєкту.

При цьому там звертають увагу, що головний ризик – значний обсяг підзаконних актів і технічних рішень, які треба не тільки ухвалити, а й вчасно впровадити.

"Без цього окремі норми можуть лишитися "на папері". Потрібна певна уніфікація у питаннях розрахунків, гарантій та кредитного забезпечення між українськими та європейськими контрагентами", – наголошує "Д.Трейдінг".

Зокрема, з метою забезпечення виконання норм законопроєкту, національному енергорегулятору НКРЕКП необхідно розробити та затвердити цілу низку ключових нормативних документів, таких як регіональні та національні правила, а також правила, пов’язані з номінованим оператором ринку, порядок надання послуг з гнучкості, правила функціонування механізмів забезпечення потужності, мінімальні вимоги до платіжних документів (рахунків) та платіжної інформації, що надаються електроенергетичними підприємствами споживачам.

У компанії підкреслюють, що залишається неврегульованим питання щодо цінових обмежень на РДН, ВДР та балансуючому ринку е/е в Україні, які суттєво менші, ніж встановлені на європейських ринках.

"Це унеможливлює повноцінну синхронну роботу. Необхідно привести українські прайс-кепи у відповідність до європейських. Під час об'єднання ринків України і Європи має бути єдиний енергопростір з єдиними правилами, і прайс-кепи – один з їхніх компонентів", – зауважили в "Д.Трейдінг".

Також поки неврегульовані певні податкові питання, які, як вважають у компанії, неодмінно виникнуть при об’єднанні ринків, зокрема, щодо оподатковування від’ємних цін, питання сплати ПДВ при експортно-імпортних операціях, ввізного мита та акцизу на електроенергію тощо.

У компанії акцентують, що комерційний облік в Україні побудований на основі погодинного обліку та наразі не готовий до запровадження 15-хвилинних інтервалів на ринку е/е, що неодмінно потребуватиме повної модернізації систем комобліку та IT-систем.

Крім того, виникає питання до технічної спроможності та готовності вітчизняної генерації надавати послуги на балансуючому ринку за європейськими стандартами (стандартизованими балансуючими продуктами).

В цілому у "Д.Трейдінг" вважають, що з прийняттям профільного закону та подальшою синхронізацією ринків, дизайн українського ринку зміниться кардинально.

"Замість ізольованих внутрішніх торгів запрацює повноцінний об’єднаний енергопростір, а розподіл перетинів стане частиною цього процесу. Паралельно заплановано інтеграцію балансуючих ринків, що дозволить використовувати резерви сусідніх країн і здійснювати міждержавне балансування шляхом обміну балансуючою е/е через Європейські платформи балансування", – вважають у компанії.

На її думку, об’єднання ринків відкриє український енергопростір для іноземних трейдерів, що призведе до зростання кількості та різноманітності учасників.

"Це посилить конкуренцію, але також витіснить неефективних або технічно неготових гравців", – зазначає "Д.Трейдінг".

Для самих трейдерів інтеграція відкриє прямий доступ до єдиного сполучення РДН та ВДР, а постачальники отримають більший ресурсний портфель і шанс запропонувати клієнтам комбіновані продукти, конкуруючи передусім якістю сервісу.

Відносно власної підготовки до інтеграції ринків там зазначили, що група D.TRADING уже торгує енергоресурсами на низці європейських ринків через пов’язані юрособи і має досвід управління транскордонними портфелями.

"D.TRADING як компанія уже присутня на європейських майданчиках, зустрічає такі зміни підготовленою й прагне конвертувати свій досвід у кращий сервіс для українських клієнтів", – наголосив трейдер, додавши, що завершення процесу сполучення ринків очікується до 2027 року, на чому, принаймні, наголошують Європейські інституції.