14:33 07.08.2025

Львів звернувся до Туска через зрив польською фірмою будівництва сміттєпереробного заводу

Польська фірма Control Process S.A. зриває будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, депутати Львівської міськради звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска через критичну ситуацію, повідомляє пресслужба ЛМР.

В релізі уточнюється, що відповідне звернення озвучив сьогодні, 7 серпня, голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП "Зелене місто" Назарій Бербека під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради.

У документі депутати наголосили, що польська компанія Control Process S.A., яка у 2021 році виграла міжнародний тендер на будівництво заводу з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів, не дотримується умов контракту та зриває графіки будівництва. Компанія вже отримала від міста EUR29 млн. При цьому Львів вже неодноразово йшов назустріч підряднику, продовжуючи терміни робіт. 4 жовтня 2025 року завершиться термін виконання самого контракту – до цієї дати польська компанія зобовʼязана завершити всі пусконалагоджувальні роботи і ввести обʼєкт в експлуатацію. Проте на сьогодні вже очевидно, що цього не станеться, констатують депутати.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що йдеться не лише про ділові стосунки між містом і підрядником, а й про імідж Польщі в цілому.

"На місці будівництва заводу у Львові поруч із українським майоріє біло-червоний прапор Республіки Польща. Тому йдеться не тільки про контракт, а й про ділову репутацію держави. Ми закликаємо польського прем’єра втрутитися в ситуацію в межах національного законодавства. Львів готовий до співпраці і очікує, що компанія Control Process S.A. виконає свої зобов’язання. Це тест для подальшого українсько-польського економічного партнерства", — зазначив Андрій Садовий.

Також у ЛКП "Зелене місто" розповіли про спроби перешкоджання з боку Control Process S.A. іншим підрядникам, які залучені до реалізації проєкту.

"Це найбільший підрядний контракт польської компанії в Україні — понад EUR40 млн, частково профінансований кредитом ЄБРР. До цього проєкту прикута увага міжнародної спільноти, і він має вагоме значення для громади міста", — йдеться у зверненні.

Депутати закликають польського прем’єра в межах своєї компетенції відреагувати на ситуацію та вплинути на підрядника. Вони також наголошують, що подальший розвиток українсько-польських економічних стосунків значною мірою залежатиме від успішного або провального досвіду співпраці з польськими компаніями.

