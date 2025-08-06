Інтерфакс-Україна
Економіка
19:44 06.08.2025

Працівник ОП Брусенко змінив Роднянського у наглядовій раді Ощадбанку як представника держави

2 хв читати
Працівник ОП Брусенко змінив Роднянського у наглядовій раді Ощадбанку як представника держави

Генеральний директор Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента (ОП) України Микола Брусенко призначений членом наглядової ради державного Ощадбанку як представник держави.

Відповідне розпорядження №813 Кабінет міністрів прийняв 1 серпня та опублікував на своєму сайті, припинивши повноваження Олександра Роднянського.

Зазначається, що строк повноважень членів наглядової ради становить три роки від дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, який відбудеться у разі погодження їх кандидатур Нацбанком.

Згідно із повідомленням банку, Брусенко в 2019-2022 роках був заступником керівника головного управління Директорату з питань економічної політики ОП, а до цього з кінця 2010 року – заступником керівника департаменту, завідувачем відділу, головним консультантом Адміністрації президента України.

Як повідомлялося, уряд в листопаді 2023 року ухвалив рішення про призначення на другий термін тодішніх представників держави в наглядовій раді державного Ощадбанку: від президента - Роднянського, від Кабміну - Розу Тапанову і від комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики - Юлію Пашко. Окрім того у складі наглядової ради п’ять незалежних членів, один з яких – ексглава правління Райффайзен банку Аваль, керівник українського офісу NEQSOL Holding Володимир Лавренчук є головою ради.

За даними Нацбанку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни.

 

Теги: #ощадбанк #призначення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 06.08.2025
Трамп: JPMorgan Chase і Bank of America відмовлялися мене обслуговувати

Трамп: JPMorgan Chase і Bank of America відмовлялися мене обслуговувати

15:03 06.08.2025
Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

14:02 06.08.2025
Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

14:00 06.08.2025
Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

15:51 04.08.2025
Кабмін призначив Новікова в.о. директора ДП "Гарантований покупець"

Кабмін призначив Новікова в.о. директора ДП "Гарантований покупець"

17:13 03.08.2025
Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України

22:00 02.08.2025
Ощадбанк надав гарантії за контрактами на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х українських виробників

Ощадбанк надав гарантії за контрактами на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х українських виробників

11:51 02.08.2025
Ощадбанк оголосив конкурс з відбору голови правління

Ощадбанк оголосив конкурс з відбору голови правління

20:08 01.08.2025
У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

14:45 01.08.2025
Ощадбанк спростовує заяву "Три О" про передачу Gulliver в управління держбанкам

Ощадбанк спростовує заяву "Три О" про передачу Gulliver в управління держбанкам

ВАЖЛИВЕ

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

ІГ "Універ" відкриває щомісяця біля тисячі нових рахунків

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

ОСТАННЄ

Уряд відшкодовуватиме фермерам 25% витрат на виробництво чи реконструкцію потужностей

НБУ адаптує вимоги до капіталу та ліквідності банків до правил ЄС

Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США через пташиний грип і тварин з Камбоджі через вузликовий дерматит

Український агросектор на тлі зміни клімату потребує стратегії відновлення зрошення – ВАР

Нова гаряча лінія спростить процедуру повірки лічильників опалення і води для киян – "Київтеплоенерго"

План Міненерго з накопичення 13,2 млрд куб. м газу на 1 листопада потребуватиме імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м – ексочільник ОГТСУ

Запорізькі підприємства "Метінвесту" в I півріччі наростили відрахування до бюджетів на 20%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Доходи держбюджету за 7 міс.-2025 зросли на 41%, видатки – на 24% – Мінфін

"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА