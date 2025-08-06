Працівник ОП Брусенко змінив Роднянського у наглядовій раді Ощадбанку як представника держави

Генеральний директор Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента (ОП) України Микола Брусенко призначений членом наглядової ради державного Ощадбанку як представник держави.

Відповідне розпорядження №813 Кабінет міністрів прийняв 1 серпня та опублікував на своєму сайті, припинивши повноваження Олександра Роднянського.

Зазначається, що строк повноважень членів наглядової ради становить три роки від дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, який відбудеться у разі погодження їх кандидатур Нацбанком.

Згідно із повідомленням банку, Брусенко в 2019-2022 роках був заступником керівника головного управління Директорату з питань економічної політики ОП, а до цього з кінця 2010 року – заступником керівника департаменту, завідувачем відділу, головним консультантом Адміністрації президента України.

Як повідомлялося, уряд в листопаді 2023 року ухвалив рішення про призначення на другий термін тодішніх представників держави в наглядовій раді державного Ощадбанку: від президента - Роднянського, від Кабміну - Розу Тапанову і від комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики - Юлію Пашко. Окрім того у складі наглядової ради п’ять незалежних членів, один з яких – ексглава правління Райффайзен банку Аваль, керівник українського офісу NEQSOL Holding Володимир Лавренчук є головою ради.

За даними Нацбанку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни.