Доходи держбюджету за 7 міс.-2025 зросли на 41%, видатки – на 24% – Мінфін

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України за сім місяців 2025 року склали 2,09 трлн грн, тоді як касові видатки – 2,78 трлн грн, це приблизно на 41% та 24% перевищує відповідні показники семи місяців 2024 року.

Згідно з оперативними даними Державної казначейської служби, які опублікувало Міністерство фінансів на своєму сайті у вівторок, за загальним фондом надходження зросли на 42% – до 1,47 трлн грн, тоді як видатки – на 20%, до 2,17 трлн грн.

Зазначається, що після підняття військового збору з 1,5% до 5% та введення умовою бронювання зарплати в 20 тис. грн у цьому році на друге місце по надходженням за сім місяці цього року вийшли податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 200,1 млрд грн проти 117,0 млрд грн торік.

Крім того основні надходження забезпечено за рахунок: ПДВ з ввезених на митну територію України товарів – 294,4 млрд грн (з 7 міс. 2024 року – 262,3 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів – 183,1 млрд грн за відшкодування 101,5 млрд грн (153,3 млрд грн за відшкодування 83,6 млрд грн), податку на прибуток підприємств – 160,5 млрд грн (153,0 млрд грн), акцизного податку – 159,6 млрд грн (109,7 млрд грн).

Окрім того дивіденди та частини чистого прибутку держкомпаній склали 60,8 млрд грн (64,6 млрд грн), ввізне та вивізне мито – 30,1 млрд грн (27,6 млрд грн), рентна плата за користування надрами – 22,0 млрд грн (28,0 млрд грн).

Мінфін додав, що ще 84,2 млрд грн (38,6 млрд грн) дода до бюджету прибуток Національного банку.

Згідно з інформацією, запущений G7 в кінці минулого року механізм ERA використання доходів з заморожених російських активів суттєво збільшив надходження до бюджету грантової міжнародної допомоги – до 210,9 млрд грн проти 40,3 млрд грн за сім місяців 2024 року, хоча в липні як цього, так і минулого року ці гроші були відсутні.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-липні 2025 року зросли на 22,4% – до 369,4 млрд грн, у тому числі у липні – на 20,4%, до 54,8 млрд грн.

Мінфін також повідомив, що в рамках фінансування загального фонду держбюджету державні запозичення до нього за січень-липень 2025 року становили 998,0 млрд грн (за 7 міс.-2024 – 873,2 млрд грн), або 93,8% від плану, у тому числі на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП було отримано 302,9 млрд грн (279,2 млрд грн), в тому числі в іноземній валюті 61,8 млрд грн – $853,8 млн та EUR557,7 млн. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 140,3 млрд грн.

Згідно з релізом, із зовнішніх джерел надійшло близько $16,7 млрд або 695 млрд грн (594 млрд грн), у тому числі в рамках ERA – близько $12,1 млрд за загального обсягу цього механізму до $50 млрд.

Окрім того Україна отримала ще EUR3,1 млрд від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility, $0,96 млрд від МВФ та $0,26 млрд від Світового банку за проєктами "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE), "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) та "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Платежі з погашення державного боргу за січень-липень 2025 року склали 370,5 млрд грн (259,1 млрд грн), або 96,7% плану, платежі з обслуговування – 198,5 млрд грн, або 72,6% плану.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 було затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. В той же минулого тижня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн.

У 2024 році держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Джерело: mof.gov.ua