Інтерфакс-Україна
Економіка
15:05 05.08.2025

ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла

1 хв читати
ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає проєкт надання Україні кредиту в розмірі EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла та підтримки його фінансової моделі, йдеться на сайті банку.

Згідно з описом проєкту, передбачається надання фінансових ресурсів містам, які постраждали від війни або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для будівництва доступного, енергоефективного та фінансово стійкого житла у державній власності.

За проєктом, кошти кредиту надаватимуться у вигляді субкредитів або субвенцій, разом з інвестиційними грантами для обраних громад від центральних органів влади. Крім того, планується надання консультацій з питань формування правової та інституційної бази для створення фонду соціального житла згідно зі стандартами ЄІБ та Європейського союзу.

Загальна сума проєкту оцінюється у EUR400 млн. Орієнтована сума фінансування від ЄІБ – EUR200 млн. Очікується, що кредит буде підтримано гарантією ЄС.

Як повідомила у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова регіонального представництва ЄІБ в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова у квітні 2025 року, ЄІБ вже проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла. Підписання першої угоди можливе вже цього року.

 

Теги: #єіб #відновлення #будівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 05.08.2025
IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

11:45 05.08.2025
Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

Через масовану нічну атаку ворожих БпЛА у Лозовій на Харківщині знеструмлено майже 80% споживачів

18:38 31.07.2025
"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

16:50 30.07.2025
Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

09:54 30.07.2025
У Львові розпочалося будівництво ТРЦ Kvartal City

У Львові розпочалося будівництво ТРЦ Kvartal City

13:09 28.07.2025
Уряд спростив процедури відновлення об'єктів електро- та газотранспортної інфраструктури

Уряд спростив процедури відновлення об'єктів електро- та газотранспортної інфраструктури

01:33 27.07.2025
Україна і Словенія домовилися про нові проєкти по відновленню прифронтових регіонів

Україна і Словенія домовилися про нові проєкти по відновленню прифронтових регіонів

13:04 25.07.2025
Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

03:37 25.07.2025
Starlink майже відновив роботу, в компанії пояснили причину поломки

Starlink майже відновив роботу, в компанії пояснили причину поломки

16:37 24.07.2025
Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

ВАЖЛИВЕ

ІГ "Універ" відкриває щомісяця біля тисячі нових рахунків

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

Нову версію Плану України для Ukraine Facility має затвердити Рада ЄС до кінця вересня - Соболев

ОСТАННЄ

Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії у III кв. 2025р

JTI Україна у I пів.-2025 після підняття акцизу збільшила податкові відрахування на 75%

"НоваПей Кредит" у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 8,2% за зростання виручки у 2,4 раза

Статистика свідчить проти позбавлення українців соцвиплат в Німеччині – посол України

Укрексмібанк закриє 12 відділень по всій країні до кінця року

"Інтерпайп" покращив свої показники у довкіллі, правах людини, етиці та сталому розвитку закупівель - EcoVadis

Кількість та обсяг операцій з гривневими, доларовими та євровими ОВДП в липні знизилась

"Укрнафта" остаточно завершила угоду про придбання мережі Shell

Сектор плодоовочівництва нарощує продажі, але скорочує сплату податків - Гетманцев

Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА