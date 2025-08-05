ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає проєкт надання Україні кредиту в розмірі EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла та підтримки його фінансової моделі, йдеться на сайті банку.

Згідно з описом проєкту, передбачається надання фінансових ресурсів містам, які постраждали від війни або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для будівництва доступного, енергоефективного та фінансово стійкого житла у державній власності.

За проєктом, кошти кредиту надаватимуться у вигляді субкредитів або субвенцій, разом з інвестиційними грантами для обраних громад від центральних органів влади. Крім того, планується надання консультацій з питань формування правової та інституційної бази для створення фонду соціального житла згідно зі стандартами ЄІБ та Європейського союзу.

Загальна сума проєкту оцінюється у EUR400 млн. Орієнтована сума фінансування від ЄІБ – EUR200 млн. Очікується, що кредит буде підтримано гарантією ЄС.

Як повідомила у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова регіонального представництва ЄІБ в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова у квітні 2025 року, ЄІБ вже проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла. Підписання першої угоди можливе вже цього року.