Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

Ціни на соняшник в Україні перебувають на двомісячному максимумі завдяки активності переробних підприємств, які продовжують його закупівлю і підвищили ціну до 26600-27500 грн/тонна (СРТ), повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Дощі, що значний період тривали в західній та центральній частині країни, покращили перспективи урожаю у вказаному регіоні, тоді як опади на півдні та сході залишаються недостатніми, внаслідок чого потенціал урожайності тут вже суттєво впав", - зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, на багатьох полях на півдні спостерігається недорозвиненість рослин, невеликі голівки, в'ялість та передчасне жовтіння й засихання нижніх шарів листя. Деякі фермери вирішують дискувати такі посіви та готувати поля до озимої сівби.