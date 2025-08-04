Інтерфакс-Україна
Економіка
15:30 04.08.2025

Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

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Переробні підприємства підвищили ціни закупівлі соняшнику до двохмісячного максимуму через можливий неврожай - аналітики

Ціни на соняшник в Україні перебувають на двомісячному максимумі завдяки активності переробних підприємств, які продовжують його закупівлю і підвищили ціну до 26600-27500 грн/тонна (СРТ), повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Дощі, що значний період тривали в західній та центральній частині країни, покращили перспективи урожаю у вказаному регіоні, тоді як опади на півдні та сході залишаються недостатніми, внаслідок чого потенціал урожайності тут вже суттєво впав", - зазначили аналітики.

За їхньою інформацією, на багатьох полях на півдні спостерігається недорозвиненість рослин, невеликі голівки, в'ялість та передчасне жовтіння й засихання нижніх шарів листя. Деякі фермери вирішують дискувати такі посіви та готувати поля до озимої сівби.

Теги: #соняшник #ціни

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