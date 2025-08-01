Інтерфакс-Україна
Економіка
19:32 01.08.2025

Кожен вагон "Укрзалізниці" у липні-25 перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж у липні-24

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Кожен вагон "Укрзалізниці" у липні-25 перевіз у середньому на 14% більше пасажирів ніж у липні-24

Монопольний залізничний оператор АТ "Укрзалізниця" (УЗ) перевіз за липень 2,7 млн пасажирів у дальньому сполученні, тоді як в середньому в першому півріччі він перевозив 2,25 млн пасажирів на місяць.

"Кожен вагон перевіз у середньому на 14% більше пасажирів, ніж торік, завдяки призначенню додаткових оборотних рейсів", - йдеться у телеграм-каналі "УЗ" у п’ятницю.

Компанія не уточнила обсяг пасажирських перевезень у липні минулого року, але зазначила, що кількість доступних вагонів за рік зменшилася на 189 через старіння та ворожі обстріли, хоча з початку цього року парк компанії був поповнений 39 новозбудованими вагонами.

УЗ, яка останнім часом піддається критиці за дефіцит квитків, також наголосила, що у липні цього року суттєво зросла кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах.

"За місяць ми перевезли 116 тис. дітей та їхніх супроводжуючих. Також в липні подорожували 44 тис. військовослужбовців і членів їхніх родин (у липні 2024 року — 19 тис.)", – зазначила компанія, яка в минулому році звітувала про перевезення у липні 65 тис. дітей та 32 тис. супроводжуючих.

"Продовжуємо робити все можливе, щоби забезпечити подорожі українців", - заявили в УЗ.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" у першому півріччі 2025 року збільшив пасажиропотік на 1,2% порівняно з першим півріччям 2024 року– до 13,52 млн. Це на 23% більше за показник січня-червня 2024 року, повідомляв генеральний директор компанії Олександр Перцовський у Facebook.

 

Теги: #укрзалізниця #перевезення

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