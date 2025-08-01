США з 7 серпня запроваджують мита щодо 68 країн і ЄС, їхній розмір - від 10% до 41%

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження торговельних мит щодо 68 країн і ЄС.

Мита набудуть чинності 7 серпня, "щоб дати митниці та прикордонній службі достатньо часу для внесення необхідних змін для стягнення нових мит", зазначає телеканал CNN.

У Білому домі уточнили, що мита щодо деяких країн, включно з Китаєм, Канадою і Мексикою, "регулюються окремими указами". Мита для Канади підвищено з 25% до 35%.

У заяві Білого дому про підвищення мит наголошується, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим відповідно до угоди між США, Мексикою і Канадою (USMCA), як і раніше, не підпадають під дію нових тарифів.

З країн, не перерахованих в указі, стягуватиметься базовий тариф у розмірі 10%.

Одні з найвищих мит стосуватимуться Алжиру (30%), Боснії і Герцеговини (30%), Іраку (35%), Лаосу (40%), М'янми (40%), Сирії (41%).

Серед країн СНД мита в розмірі 25% запроваджено щодо товарів з Казахстану та Молдови.

На товари з країн ЄС введено мита в розмірі 15%.

Щодо країн, які не входять до ЄС, наприклад, Сербії та Швейцарії, введено одні з найвищих мит - 35% і 39% відповідно.