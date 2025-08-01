Запаси газу в ЄС і активність України щодо імпорту стримують падіння попиту на ресурс в регіоні – звіт НБУ

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Ціни на природний газ на європейському ринку залишатимуться в бічному тренді на тлі слабкої економічної активності в ЄС, активного поповнення запасів у ПСГ та зростання імпорту з боку України.

"Очікуване скорочення споживання газу через відносну слабкість економічної активності в ЄС у поточному році буде повністю компенсоване необхідністю закачування газу в сховища (рівень запасів якого на кінець червня майже на 25% нижчий, ніж у попередньому році), а також збільшенням імпорту Україною", - йдеться в опублікованому Національним банком інфляційному звіті за липень 2025 року.

Як зазначається, через обмежені постачання газу з Росії основну пропозицію на європейському ринку формуватимуть зростаючі обсяги імпорту через Турецький потік, Північну Африку та постачання СПГ. Конкуренція з азійським ринком на тлі цих факторів зумовлюватиме підвищену волатильність цін, яка залишатиметься значно вищою за історичні показники.

Серед ключових структурних чинників такої волатильності – тісніший зв’язок між ринками газу та електроенергії. Зокрема, поступова відмова від вугільної генерації та стрімке зростання частки відновлюваних джерел, залежних від погодних умов, підсилюють роль газових електростанцій як резервного джерела в енергосистемі, зазначає НБУ.

"Геополітична напруженість спричиняє додаткову короткострокову волатильність цін, особливо на європейських та азійських ринках газу, що залежать від імпорту. Тому динаміка попиту та пропозиції в одному регіоні впливають на інший", - пояснює регулятор.

Коефіцієнт кореляції цін на природний газ між європейським та азійським ринками зріс із середнього рівня близько 0,5 у 2012–2016 роках до понад 0,9 починаючи з 2020 року, що свідчить про глибокі структурні зміни на глобальному ринку. Основним чинником стало різке зростання торгівлі СПГ, насамперед для покриття дефіциту газу в Європі після скорочення постачань з Росії. При цьому суттєво зросла частка спотових контрактів, а США вийшли на перше місце серед експортерів СПГ у світі.

"У наступних роках очікуються стійкі обсяги постачання газу Норвегією та Алжиром на тлі нарощування постачання СПГ США та Катаром", - прогнозує НБУ.

Зазначається, що цього буде достатньо для утримання цін на стабільному рівні за умов збалансованого поповнення запасів та подальшого нарощування генерації з відновлюваних джерел, навіть попри очікуване зростання попиту на газ у Європі.