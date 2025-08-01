Інтерфакс-Україна
Економіка
09:09 01.08.2025

Нафта слабо дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $71,84 за барель

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Нафта слабо дорожчає після зниження напередодні, Brent торгується біля $71,84 за барель

Ціни на нафту помірно зростають вранці в п'ятницю після зниження за підсумками попередньої сесії.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 кч піднімається на $0,14 (0,2%), до $71,84 за барель. У четвер ці контракти подешевшали на $0,77 (1,1%), до $71,7 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $0,11 (0,16%), до $69,37 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $0,74 (1,06%), до $69,26 за барель.

Негативним фактором для нафтового ринку стали очікування набуття чинності підвищених мит на імпорт до США з 1 серпня щодо країн, які ще не уклали торговельні угоди зі Штатами.

Напередодні президент США Дональд Трамп ухвалив рішення відкласти запровадження підвищених мит на імпорт товарів з Мексики ще на 90 днів, щоб дати країнам час для проведення переговорів.

Також у четвер стало відомо, що індекс споживчих цін (індекс PCE) у США в червні збільшився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем і на 2,6% у річному виразі. Експерти в середньому очікували підвищення на 0,3% і 2,5% відповідно. У травні індекс PCE зріс на 0,2% у щомісячному і на 2,4% у річному виразі.

Прискорення інфляції знижує ймовірність швидкого зниження процентних ставок Федрезерву.

Тим часом підтримку котируванням надають побоювання, що Вашингтон може вжити жорстких заходів щодо Росії.

Раніше Трамп заявив, що введе вторинні мита щодо країн, які закуповують у Росії нафту, якщо РФ протягом 10 днів не доб'ється врегулювання питання про припинення війни проти України. Найбільшими покупцями російської нафти є Індія і Китай.

Теги: #нафта #ціни

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