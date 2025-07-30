"Укрнафта" сплатила до держбюджету 5 млрд грн дивідендів за 2024р

АТ «Укрнафта» перерахувала до державного бюджету 5 млрд дивідендів за результатами діяльності у 2024 році, повідомила компанія у середу.

Як заявили в товаристві, зобовʼязання зі сплати дивідендів на частки НАК «Нафтогаз України» та Міністерства оборони України за 2024 рік виконані вчасно та в повному обсязі.

«Компанія продовжує активно розвиватися, два роки поспіль збільшуючи видобуток нафти й газу та реалізацію нафтопродуктів, а також нарощуючи ринкову долю в сегменті АЗК», - зазначив своєю чергою голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Як повідомлялося, чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за результатами 2024 року склав 16,38 млрд грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.