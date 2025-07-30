НБУ погодив призначення Войтовича членом правління СК "МетЛайф"

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Національний банк України погодив призначення Андрія Войтовича на посаду члена правління ПрАТ "МетЛайф" (Київ), повідомила компанія в системі розкриття інформації НКЦБФР.

Зазначається, що рішення про його призначення членом правління прийнято загальними зборами акціонерів страховика 25 березня 2025 року.

Войтович акціями товариства не володіє. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду керівника актуарного відділу ПрАТ "МетЛайф".

"МетЛайф" є лідером на ринку страхування життя України. Входить до складу провідної світової корпорації MetLife.

Компанія працює в Україні з 2002 року. Основні напрямки бізнесу – накопичувальне страхування життя, страхування від нещасних випадків та критичних захворювань, корпоративне страхування та банкострахування.