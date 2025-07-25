НКРЕКП підвищила вечірні прайс-кепи на ринку е/е в 1,6 раза

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00.

Відповідне рішення, яке набуде чинності з 31 липня 2025 року, енергорегулятор прийняв на засіданні у п’ятницю, що транслювалося онлайн.

Згідно з постановою про граничні ціни, з 17:00 до 23:00 вони встановлені на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 000,00 грн/МВт*год (зараз – 9 000 грн/МВт*год), на балансуючому ринку – 16 000 грн/МВт*год (зараз – 10 000 грн/МВт*год).

У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишені на чинному рівні.

В обгрунтуванні постанови метою її прийняття вказується, зокрема, забезпечення імпортного паритету для створення умов залучення максимального обсягу комерційного імпорту електричної енергії та безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

Як повідомлялося, згідно з постановою від 27 травня 2025 року №796, максимальні прайс-кепи, встановлені НКРЕКП на РДН і ВДР становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 9 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 10 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

В обгрунтуванні постанови метою її прийняття вказується, зокрема, забезпечення імпортного паритету для створення умов залучення максимального обсягу комерційного імпорту електричної енергії та безперебійного постачання електричної енергії споживачам.

У своєму дописі у Facebook керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього (УІМ) Андріан Прокіп назвав процес перегляду прайс-кепів неминучим, оскільки за умов дефіциту потужності через обстріли РФ та планову ремонтну кампанію імпорт відіграє суттєвішу роль, щоб збалансувати енергосистему без відключень споживачів. Він вказав, що останні два тижні спостерігається його помітне зростання в години вечірнього піку.

"Ще кілька тижнів тому були побоювання, що у разі зростання цін у Європі імпорт виявиться фактично недоступним: або системному оператору довелось би залучати аварійну допомогу, яка негарантована і часто дорожча ніж комерційний імпорт, або довелось би запроваджувати графіки відключень. Тому ще кілька тижнів тому було зрозуміло, що регулятор може піти на перегляд цінових обмежень у години пік", – написав Прокіп.

При цьому він зауважив, що буде маніпуляцією говорити про підвищення ціни е/е пропорційно підвищенню прайс-кепів, оскільки погодинні ціни останнім часом зрідка сягали стелі.

"Тож перегляд прайс-кепів передусім посилює надійність електропостачання в умовах дефіциту потужностей, і аж ніяк не означає сталого зростання ринкових цін", – висловив думку представник УІМ.

Водночас, за його словами, очікувати суттєвого пониження цін в умовах дефіциту потужностей теж не слід, а за умов імпортної залежності часто саме імпорт е/е буде визначальним чинником у формуванні ціни.

Як повідомлялося, згідно з постановою від 27 травня 2025 року №796, максимальні прайс-кепи, встановлені НКРЕКП на РДН і ВДР становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 9 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 10 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

У березні 2025 року член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко на засіданні енергокомітету Верховної Ради заявляв, що на літо прайс-кепи варто переглянути і розширити коридори з допуском мінусових цін у години максимального профіциту і суттєвим підняттям прайс-кепів у вечірні години для того, щоб сформувати на період, коли ринок гостро незбалансований, правильні цінові сигнали.