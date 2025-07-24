Інтерфакс-Україна
Економіка
14:12 24.07.2025

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

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НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку 15,5% річних, це, на його думку, підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску.

"НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики", - зазначив Нацбанк у пресрелізі у четвер.

Центробанк підкреслив що інфляція очікувано почала знижуватися, а інфляційні очікування залишаються контрольованими.

Що стосується ситуації на валютному ринку то вона була стійкою, зокрема, завдяки попереднім заходам НБУ з посилення процентної політики. Коливання гривні до долара США були помірними, а послаблення до євро досі мало незначний проінфляційний ефект.

НБУ прогнозує, що інфляція помітно знизиться до кінця цього року, її приведення до цілі очікується у 2027 році.

Учасники ринку напередодні рішення щодо ставки також були майже єдині у прогнозах, що НБУ збереже її на поточному рівні.

Теги: #облікова_ставка #нбу

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