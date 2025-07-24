ІЕД оцінив зростання ВВП України у червні в 1,2% і за півріччя-2025 - в 1,3%

Інститут економічних досліджень (ІЕД) оцінив зростання реального ВВП України в червні в 1,2% до попереднього року (дпр), а в цілому за перше півріччя – на 1,3%.

Як зазначається у пресрелізі, за оновленими даними ІЕД, у травні відбулося зростання економіки на 2,1%, у квітні – на 1,6%.

"Загалом же ІЕД буде переглядати свою оцінку зростання реального ВВП на 2025 рік вниз. Швидше за все, темпи зростання економіки у 2025-му будуть ближчими до 2%, а не 3%, як експерти ІЕД очікували раніше", - йдеться у повідомленні у четвер.