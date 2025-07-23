Україна пропонує Ізраїлю провести засідання комісії з торговельно-економічного співробітництва та відновити політичні консультації між МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який перебуває з візитом в Києві, обговорили питання поглиблення співробітництва та співпраці між країнами.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Сибіга на спільній з Сааром пресконференції у Києві у середу наголосив, що Україна бачить широкі можливості для поглиблення взаємодії у галузі медицини, енергетики, агросектору та кібербезпеки.

"Минулоріч наш товарообіг зріс на понад 65% і склав майже мільярд доларів. Маємо розвинути цю позитивну динаміку. Нам важливо відновити діяльність комісії з торгівельно- економічного співробітництва та провести її чергове засідання", - зазначив міністр.

Він зауважив, що країни могли б розглянути перспективи співпраці в оборонній промисловості та визначити перспективні спільні проєкти.

"Ми дуже детально про це з міністром проговорили. Я також пропоную відновити політичні консультації між нашими міністерствами", - заявив Сибіга.

За його словами, на переговорах з колегою вони приділили окрему увагу питанням регіональної безпеки, зокрема мирному врегулюванню на Близькому Сході.