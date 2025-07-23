Інтерфакс-Україна
Економіка
10:58 23.07.2025

Стартує навчання четвертої групи програми REDpreneurUA

1 хв читати

Учасники четвертої групи програми REDpreneurUA розпочинають навчання.

“Ми раді оголосити, що обрано учасників 4-ї когорти програми REDpreneurUA!

Учасники розпочинають навчання у партнерстві з бізнес-інкубатором Ukrainian Future - провідним середовищем для розвитку інноваційного підприємництва в Україні”, - повідомив Український Червоний Хрест  у середу у Фейсбуці.

Кожен із 26 учасників цієї групи - це людина з чітким наміром створити або відновити власну справу, яка матиме соціальне значення та сприятиме сталому розвитку країни. Бізнес-ідеї учасників поєднують соціальні, екологічні та інноваційні компоненти.

Програму REDpreneurUA Український Червоний Хрест реалізує у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки фонду "Neighbour in Need" (Австрія).

 

Теги: #австрійський_червоний_хрест #redpreneurua #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 22.07.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

17:34 21.07.2025
Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

13:42 19.07.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ надає допомогу постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА на Одесу

14:05 18.07.2025
За програмою УЧХ отримали мікрогранти майже 270 домогосподарств

За програмою УЧХ отримали мікрогранти майже 270 домогосподарств

17:48 16.07.2025
УЧХ підписав меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

УЧХ підписав меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

15:00 16.07.2025
Мобільні реабілітаційні команди УЧХ  за півтора року провели майже 9 тисяч сесій з відновлення здоров'я людей

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ  за півтора року провели майже 9 тисяч сесій з відновлення здоров'я людей

16:52 15.07.2025
Чернишов обговорив з командою Товариства Червоного Хреста в Україні потенційну присутність УЧХ в Центрах єдності

Чернишов обговорив з командою Товариства Червоного Хреста в Україні потенційну присутність УЧХ в Центрах єдності

13:16 12.07.2025
УЧХ допомагає постраждалим через повітряну атаку РФ

УЧХ допомагає постраждалим через повітряну атаку РФ

15:51 11.07.2025
Проєкти професійних стандартів для медсестринства винесено на громадське обговорення

Проєкти професійних стандартів для медсестринства винесено на громадське обговорення

11:56 11.07.2025
Мобільні реабілітаційні команди УЧХ за 8 місяців здійснили понад 400 виїздів на Полтавщині

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ за 8 місяців здійснили понад 400 виїздів на Полтавщині

ВАЖЛИВЕ

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Видатки загального фонду держбюджету за 6 міс.-2025 зросли на 21,5% до 6 міс.-2024 - Мінфін

Бізнесмен Мішалов цікавиться агропереробкою та зберігає інтерес до проєктів "індивідуальної металургії"

Україні необхідно визначитися з бюджетним сценарієм-2026 і мати ясність у стратегії реформ – глава місії МВФ

Свириденко: Готуємо найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу

ОСТАННЄ

Банки вперше з 2024 р. прогнозують покращення якості кредитів

Затверджений новий статут "Укрнафти" передбачає перехід від одноосібного до колегіального виконавчого органу – компанія

НБУ відкликав ліцензії у трьох фінкомпаній і застосував заходи впливу до ще трьох

Банки очікують зростання вкладів населення, їх вартості та строковості у ІІІ кв. 2025 р. – опитування НБУ

Рада ухвалила за основу законопроєкт про інтеграцію українського ринку електроенергії до ринку ЄС

Рада не підтримала 3 блокуючих постанови про скасування експортного мита на сою та ріпак

ВВП Узбекистану в I півріччі зріс на 7,2%

Обленерго у I пів.-2025 відремонтували понад 14,4 тис. км ліній електропередачі

НБУ зобов'язав СК "Євроінс Україна" до 22 вересня усунути виявлені під час перевірки порушення

Попит іноземців на житло преміум-класу в Україні поступово відновлюється – девелопери

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА