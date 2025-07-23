Стартує навчання четвертої групи програми REDpreneurUA

Учасники четвертої групи програми REDpreneurUA розпочинають навчання.

“Ми раді оголосити, що обрано учасників 4-ї когорти програми REDpreneurUA!

Учасники розпочинають навчання у партнерстві з бізнес-інкубатором Ukrainian Future - провідним середовищем для розвитку інноваційного підприємництва в Україні”, - повідомив Український Червоний Хрест у середу у Фейсбуці.

Кожен із 26 учасників цієї групи - це людина з чітким наміром створити або відновити власну справу, яка матиме соціальне значення та сприятиме сталому розвитку країни. Бізнес-ідеї учасників поєднують соціальні, екологічні та інноваційні компоненти.

Програму REDpreneurUA Український Червоний Хрест реалізує у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки фонду "Neighbour in Need" (Австрія).