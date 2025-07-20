Інтерфакс-Україна
Економіка
20:17 20.07.2025

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

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Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в неділю анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці.

"Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з Президентом Володимиром Зеленським - його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", - написала вона в Фейсбук.

Також, за її словами, вони розпочали аудит кримінальних справ проти бізнесу. У пріоритеті закриття безпідставних проваджень, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генеральний прокурор або керівники обласного та районного рівня.

Крім того, паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Також посилять контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. "Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", - зазначила Свириденко.

Прем’єрка також додала, що наступного тижня планується також запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. "Це - підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення Уряду. Проєкт координують Михайло Федоров і Денис Шмигаль", - пише Свириденко.

Теги: #свириденко #перевірки #бізнес #обмеження

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