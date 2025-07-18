Федрезерв, імовірно, зможе суттєво знизити ставку протягом року - голова ФРБ Чикаго

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остан Гулсбі дещо занепокоєний сигналами того, що підвищення мит на імпорт Вашингтоном сприяє прискоренню темпів зростання цін на товари в США.

Проте, Гулсбі впевнений у тому, що американська економіка перебуває в хорошому стані, і Федеральна резервна система (ФРС) зможе "досить суттєво" опустити базову процентну ставку протягом наступних 12 місяців.

"Невеликий струс у зв'язку зі змінами в політиці, можливо, збив нас зі шляху руху до мети з інфляції у 2%, - сказав Гулсбі в інтерв'ю Daily Wire у п'ятницю. - Однак, загалом, я вважаю, що базові тенденції в економіці дадуть нам змогу доволі суттєво знизити ставку протягом приблизно року".

Інфляція (індекс CPI) у США в червні становила 2,7% у річному виразі, прискорившись порівняно з травневими 2,4%, повідомило раніше цього тижня міністерство праці країни.

ФРС утримує ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних із грудня минулого року.

Гулсбі 2025 року має право голосу у Федеральному комітеті з операцій на відкритому ринку (FOMC), що ухвалює рішення щодо ставки. Наступне засідання FOMC відбудеться 29-30 липня.