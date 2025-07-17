Уряд працюватиме над спеціальним режимом і податковими стимулами для бізнесу на прифронтових територіях - Свириденко

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Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що уряд працюватиме над спеціальним режимом і податковими стимулами для бізнесу на прифронтових територіях.

"Український бізнес на сьогоднішній день підтримує армію, фінансує її так, як всі видатки, які акумулюються сьогодні і ми отримуємо в державний бюджет, якраз забезпечують функціонування сил безпеки і оборони. Для нас критично важливо, щоб український бізнес продовжував працювати, особливо в прифронтових територіях", - сказала Свириденко в четвер у Верховній Раді перед призначенням її на посаду прем'єра, йдеться в стенограмі засідання.

Вона зазначила, що саме тому з віце-прем'єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою вона працює над тим, щоб розробити комплексний план і спеціальний режим для прифронтових територій, який буде включати не тільки спеціальний режим і поліпшені умови реалізації основних інструментів – програм підтримки, але і передбачатиме розробку податкових стимулів, розуміючи, що прифронтові території потребують більшого часу на відновлення і більшого ресурсу.