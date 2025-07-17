Свириденко: Наш уряд бере курс на самодостатність - військову, економічну та соціальну

Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд під її керівництвом бере курс на військову, економічну та соціальну самодостатність.

"Для мене велика честь очолити український уряд сьогодні. Наш уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті. Війна не дає права на зволікання. Ми мусимо діяти швидко й рішуче. Наші пріоритетні кроки у перші 6 місяців — це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська", - написала Свириденко в мережі Facebook після призначення.

Вона додала, що уряд докладе всіх зусиль для підтримки українських підприємців, зокрема, потрібна комплексна дерегуляція, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки.

"Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати", - підкреслила вона.