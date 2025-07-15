НБУ оштрафував ТОВ "Авентус Україна" на 2,45 млн грн

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Національний банк України оштрафував ТОВ "Авентус Україна" на 2,448 млн грн за виявлені під час інспекційної перевірки порушення.

Як повідомляється на сайті НБУ, цей захід впливу застосовано за порушення вимог закону "Про споживче кредитування" та положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)

ТОВ "Авентус Україна" зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Ба більше, компанія отримала від регулятора письмове застереження за порушення вимог закону "Про споживче кредитування", положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг. ТОВ "Авентус Україна" має вжити заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цих порушень.

Такі рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 липня 2025 року за результатами планових інспекційних перевірок.

ТОВ "Авентус Україна" зареєстровано у січні 2017 року. Статутний капітал компанії становить 20 млн грн.