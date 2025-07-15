ЄБРР розглядає можливість надати EUR21,1 млн кредиту на проєкт Power One Фіали та Кудрицького

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали та енергокомпанія Negen, співзасновником якої є екс-глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, підписали мандатний лист про наміри щодо надання EUR21,1 млн кредиту на проєкт Power One, йдеться в релізі інвесткомпанії.

Як зазначається, проєкт базується на комбінації високоманевреної газової генерації, систем накопичення енергії (СНЕ) та відновлювальної енергетики.

Згідно з релізом, Mandate Letter було підписано на полях URC-2025 у Римі 10 липня. Він передбачає намір ЄБРР надати кредитне фінансування на нову ініціативу у сфері розподіленої генерації е/е в Україні.

Підписантами виступили директор з питань сталої інфраструктури ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентер, CEO Dragon Capital Фіала та співзасновник компанії Negen, управляючого партнера проєкту, Кудрицький.

"Ми раді розпочати співпрацю з Power One над підготовкою можливого фінансування цього приватного проєкту – за умови проходження всіх необхідних перевірок і погоджень. Він має потенціал зробити вагомий внесок у зміцнення стабільності енергетичного сектору України", – прокоментував Бойд-Карпентер.

За словами Фіали, Dragon Capital серйозно розглядає інвестиції в енергетику як один із ключових напрямів зростання, а залучення міжнародних фінансових організацій – не лише питання ресурсів, а й підтвердження довіри та якості проєктів.

На його думку, фінансування від ЄБРР – це важливий крок до масштабної реалізації Power One, який відкриває можливості для подальшого залучення капіталу у відновлення та трансформацію української енергетики.

Як написав у своєму Facebook Кудрицький, Power One відображає їхнє бачення нової енергетики, де мінливим є не лише споживання, а й виробництво е/е, і така система потребує більшої гнучкості та нових бізнес-моделей.

"Для того, щоб зробити таку генерацію більш живучою, ми використовуємо принцип розосередження: наші газопоршневі електростанції (ГПУ) та батареї (СНЕ) матимуть потужність 10-15 МВт. Фактично ми створюємо мережу таких станцій, яка працюватиме як єдиний злагоджений організм і керуватиметься з одного диспетчерського центру", – пояснив Кудрицький.

Він додав, що саме на балансуючих потужностях (ГПУ та СНЕ) компанії сконцентруються на першому етапі проєкту, а згодом в їхньому портфелі мають зʼявитися також відновлювальні джерела, зокрема ВЕС.

За його словами, протягом наступних 1,5 року компанії мають намір побудувати портфель в декількасот МВт і стати одним з лідерів трансформації української енергосистеми.

У недавньому інтерв’ю Forbes Кудрицький зазначив, що заснував компанію "Неджен" наприкінці 2024 року із колишнім колегою по "Укренерго" Андрієм Немировським, а у квітні 2025 року вони домовились із Dragon Capital про запуск енергетичної компанії Power One.

За його словами, Dragon Capital, якому належить 100% Power One, виступає як фінансовий партнер, а "Неджен" – операційний. Структура власності змінюватиметься у міру залучення нового капіталу.

За словами Фіали, у першу фазу проєкту Dragon Capital вкладає $30 млн власного капіталу, понад половину яких вже витрачено на обладнання та земельні ділянки. Кредитні кошти становитимуть 60-70% інвестицій.

Дохідність очікується на рівні приблизно 30%, а окупність - 3-3,5 роки залежно від того, наскільки швидко буде запущено станції.

Кудрицький вказав, що до кінця року партнери планують першу чергу проєкту приблизно 60 МВт, з яких приблизно 20 МВт – це ГПУ від німецької MWM і майже 40 МВт – це батарейки від китайської Hitium. Підключення до мережі першої станції планується на середину осені.

Партнери бачать можливість у 2025-2026 рр. побудувати 150 МВт, а далі масштабувати проєкт залежно від залучення фінансування.

За словами Кудрицького, з усіма витратами вартість 1 МВт виходить на рівень EUR600 000-700 000.