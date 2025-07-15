Інтерфакс-Україна
Економіка
10:48 15.07.2025

Мінагрополітики можуть об`єднати із Мінекономіки та Мінекології - нардеп

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Мінагрополітики можуть об`єднати із Мінекономіки та Мінекології - нардеп

В Україні може бути створене Міністерство ресурсів, до складу якого увійдуть теперішні Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство екології, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (Голос).

"У нас буде нове Міністерство ресурсів: це МінЕкономіки +МінАгро + МінЕкології. Це було вже у 2019 році, але тут ще з екологією", - написав він у Telegram-каналі.

Железняк додав, що на посаду очільника нового міністерства планують призначити першим заступником міністра економіки у складі чинного уряду Олексія Соболева. Щодо теперішнього міністра Мінагрополітики Віталія Коваля, то його можуть повернути на посаду голови Фонду державного майна України, яку він займав до призначення на посаду міністра. Міністр екології Світлана Гринчук може замінити на посаді міністра енергетики Германа Галущенко.

Крім того очікується, що посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України може отримати заступник міністра економіки-торговий представник України Тарас Качка.

Інформацію про заплановані зміни в структурі і складі Кабінету міністрів підтвердили низка українських ЗМІ. Проте всі джерела стверджують, що наразі остаточного рішення по складу уряду немає, списки кандидатів будуть готові і представлені на розгляд Верховної Ради.

 

Теги: #железняк #уряд

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