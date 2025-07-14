Експорт пшеничного борошна з України у сезоні-2024/2025 був на 27,9% менше – галузева асоціація

Українські виробники протягом 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортували 66,7 тис. тонн пшеничного борошна, що на 27,9% менше проти попереднього сезону, коли цей показник становив 92,5 тис. тонн, повідомила асоціація "Борошномели України".

Галузева асоціація зауважила, що близько 46% обсягу експорту у сезоні-2024/2025 було здійснено до країн ЄС. До ТОП-5 країн-імпортерів українського борошна увійшли Молдова (20,3 тис. тонн), Чехія (15,3 тис. тонн), Палестина (10,8 тис. тонн), Франція (3,0 тис. тонн) та Іспанія (2,9 тис. тонн).

Експорт інших видів борошна у сезоні-2024/2025 склав 4,6 тис. тонн (у 2023/24 МР - 5,4 тис. тонн). Частка країн ЄС за обсягами експорту склала 14% (27% у 2023/2024 МР). ТОП-5 країн, до яких у 2024/25 МР поставлено інші види борошна, склали Молдова (3,2 тис. тонн), Ізраїль (0,5 тис. тонн), Хорватія (0,2 тис. тонн), Болгарія та Іспанія (по 0,1 тис. тонн).