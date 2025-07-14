Інтерфакс-Україна
Економіка
18:27 14.07.2025

Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent біля $70,1 за барель

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Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent біля $70,1 за барель

Ціни на нафту перейшли до зниження ввечері в понеділок, розгубивши все зростання, досягнуте раніше під час торгів.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 16:56 кч опускається на $0,25 (0,36%), до $70,11 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,36 (0,53%), до $68,09 за барель.

Під час торгів понеділка ціна контрактів на Brent піднімалася до $71,53 за барель, на WTI - до $69,65 за барель.

За підсумками торгів у п'ятницю контракти на Brent подорожчали на 2,5%, на WTI - на 2,8%, а за підсумками попереднього тижня - на 3% і 2,2% відповідно.

Учасники ринку чекають на заяву президента США Дональда Трампа, анонсовану ним в інтерв'ю телеканалу NBC News у п'ятницю. "Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії", - сказав Трамп. У неділю він уникнув відповіді на запитання журналістів про те, чи буде його заява стосуватися санкцій. "Подивимося, це ми побачимо завтра", - сказав американський лідер.

Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що Трамп у понеділок оголосить про новий план озброєння України, який включатиме наступальну зброю. Згідно з джерелами порталу Axios, план поставок, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягти цілей у глибині території Росії.

Негативний вплив на ринки чинять побоювання щодо перспектив світових економік на тлі погіршення ситуації в міжнародній торгівлі. У вихідні президент США оголосив про введення 30-відсоткових мит на товари з Мексики та країн Євросоюзу. Експерти та учасники ринку побоюються, що війна мит стримуватиме економічне зростання і, як наслідок, зростання попиту на енергоносії.

Теги: #нафта #ціни

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