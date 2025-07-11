"Укренерго" та Секретаріат ЕС розроблять механізм зниження ризиків для аукціонів з надання доппослуг – меморандум з URC-2025

Фото: https://t.me/Ukrenergo

НЕК "Укренерго" та Секретаріат Енергетичного співтовариства (СЕС) розробляють механізм зниження ризиків для учасників довгострокових спеціальних аукціонів на закупівлю допоміжних послуг.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко та директор СЕС Артур Лорковскі у рамках заходів Римської конференції з питань відновлення України URC-2025.

"Головна мета — це підтримка зусиль "Укренерго", спрямованих на нарощування потужностей, що надають допоміжні послуги. Вони посилять стійкість української енергосистеми в умовах російських атак і дозволять продовжити інтеграцію об’єктів відновлюваної енергетики в об’єднану енергосистему України", - заявив український системний оператор.

Очікується, що механізм зменшення інвестиційних ризиків буде застосовуватись у рамках діяльності Фонду підтримки енергетики України, який адмініструється СЕС.

На основі Меморандуму про взаєморозуміння, Секретаріат та "Укренерго" співпрацюватимуть протягом наступних тижнів для фіналізації структури механізму та — за умови узгодження з донорами — ініціювання етапу імплементації.

Як повідомлялося, на початку липня, до 236 МВт додаткових швидких резервів братимуть участь у балансуванні української енергосистеми з 1 грудня 2026 року за результатами четвертого довгострокового спецаукціону "Укренерго" з придбання допоміжних послуг автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).

Перші три спецаукціони для роботи на ринку доппослуг компанія провела у серпні та грудні 2024 року. Їхня суть у тому, що переможець укладає контракт з "Укренерго" на п’ять років, за яким вона гарантовано купує у нього доппослуги за аукціонною ціною в певні години – розвантаження чи завантаження об’єкта генерації чи установки зберігання енергії (УЗЕ).

На початку лютого повідомлялося, що група компаній ОККО, яка брала участь в одному зі спецаукціонів, достроково ввела в експлуатацію УЗЕ 20 МВт.