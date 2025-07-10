Інтерфакс-Україна
Економіка
16:51 10.07.2025

ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

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ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Європейський інвестиційний банк оголосив про розширення грантових програм для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн. в ході "Конференції з відновлення України" Конференції з відновлення України (URC2025) в Римі у четвер.

Для українських муніципалітетів, які реалізували проєкти за підтримки кредитів ЄІБ, є можливість отримати грант від Міжнародної кліматичної ініціативи уряду Німеччини (Фонд IKI). Загальний бюджет Програми рішень з відновлюваної енергетики (ВДЕ) Фонду IKI - EUR20 млн. Програма ВДЕ дозволить обраним українським містам, які вже підвищили енергоефективність у своїх громадських будівлях, отримати додаткові гранти на встановлення обладнання, такого як сонячні панелі, акумулятори та теплові насоси. GIZ та ПРООН допомагатимуть місцевим органам влади у впровадженні, що полегшить та пришвидшить реалізацію цих покращень, особливо в менших містах та громадах з обмеженими можливостями. Договір про це між ЄІБ, GIZ та ПРООН підписано сьогодні у Римі.

Крім того, ЄІБ та Німеччина домовилися підтримати українські регіони, що залежать від вугілля, через Програму "Справедливий перехід та справедлива стійкість для України" (JTR-U) Фонду IKI. Реалізації її буде забезпечена завдяки додатковому внеску уряду Німеччини до Фонду IKI у розмірі EUR19,6 млн. Програма JTR-U має на меті сприяти інвестиційним проектам, що спрямовані на вирішення соціально-економічних наслідків поступового припинення видобутку вугілля та створення економічних можливостей в українських вугільних громадах, сприяючи ширшому відновленню та реконструкції України.

ЄІБ працює в Україні з 2007 року, з початку повномасштабної війни банк надав фінансування на суму EUR3,6 млрд, майже дві третини з яких вже виплачено. Завдяки своїй ініціативі "ЄС для України" (EU4U), а також своїй ключовій ролі у впровадженні пакета підтримки ЄС Ukraine Facility загальним обсягом EUR50 млрд на 2024–2027рр., ЄІБ  прагне активізувати та прискорити свою діяльність відповідно до мандату, наданого лідерами ЄС, та у тісній співпраці з Європейською Комісією, Європейським парламентом, державами-членами та міжнародними партнерами.

Теги: #urc2025 #єіб #гранти #енергетика

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