ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн
Європейський інвестиційний банк оголосив про розширення грантових програм для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн. в ході "Конференції з відновлення України" Конференції з відновлення України (URC2025) в Римі у четвер.
Для українських муніципалітетів, які реалізували проєкти за підтримки кредитів ЄІБ, є можливість отримати грант від Міжнародної кліматичної ініціативи уряду Німеччини (Фонд IKI). Загальний бюджет Програми рішень з відновлюваної енергетики (ВДЕ) Фонду IKI - EUR20 млн. Програма ВДЕ дозволить обраним українським містам, які вже підвищили енергоефективність у своїх громадських будівлях, отримати додаткові гранти на встановлення обладнання, такого як сонячні панелі, акумулятори та теплові насоси. GIZ та ПРООН допомагатимуть місцевим органам влади у впровадженні, що полегшить та пришвидшить реалізацію цих покращень, особливо в менших містах та громадах з обмеженими можливостями. Договір про це між ЄІБ, GIZ та ПРООН підписано сьогодні у Римі.
Крім того, ЄІБ та Німеччина домовилися підтримати українські регіони, що залежать від вугілля, через Програму "Справедливий перехід та справедлива стійкість для України" (JTR-U) Фонду IKI. Реалізації її буде забезпечена завдяки додатковому внеску уряду Німеччини до Фонду IKI у розмірі EUR19,6 млн. Програма JTR-U має на меті сприяти інвестиційним проектам, що спрямовані на вирішення соціально-економічних наслідків поступового припинення видобутку вугілля та створення економічних можливостей в українських вугільних громадах, сприяючи ширшому відновленню та реконструкції України.
ЄІБ працює в Україні з 2007 року, з початку повномасштабної війни банк надав фінансування на суму EUR3,6 млрд, майже дві третини з яких вже виплачено. Завдяки своїй ініціативі "ЄС для України" (EU4U), а також своїй ключовій ролі у впровадженні пакета підтримки ЄС Ukraine Facility загальним обсягом EUR50 млрд на 2024–2027рр., ЄІБ прагне активізувати та прискорити свою діяльність відповідно до мандату, наданого лідерами ЄС, та у тісній співпраці з Європейською Комісією, Європейським парламентом, державами-членами та міжнародними партнерами.