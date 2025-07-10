До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку близько 200 угод до Конференції з відновлення України, яка проходить в Римі 10-11 липня (URC2025) на загальну суму в EUR10 млрд.

"Тут, на конференції, представлено понад 500 компаній. Близько 200 угод готові до підписання загальною вартістю понад 10 мільярдів євро. Все це має бути повністю реалізовано. І, будь ласка, давайте також зосередимося на енергетиці", - сказав Зеленський на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Він зазначив, що Україна вже пережила три зими під час повномасштабної війни і готується до четвертої. "Це (пережити зиму – ІФ-У) можна зробити лише спільними зусиллями, і давайте використаємо цю конференцію, щоб рухатися вперед у цьому напрямку. Я дякую… за постійну підтримку ЄС у допомозі Україні подолати енергетичні проблеми. Ми повинні й надалі забезпечувати захист наших людей", - сказав президент України.

Зеленський додав, що у Путіна "лише два справжніх союзники – терор і зима, і ми повинні реагувати на обох".