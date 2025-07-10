Інтерфакс-Україна
Економіка
13:14 10.07.2025

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

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ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

Європейський союз відкриває програму гарантій та грантів на EUR3 млрд, що дозволить додатково залучити EUR10 млрд на реконструкцію та відбудову України, заявляє президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я хочу також оголосити про виплати більше ніж EUR3 млрд на український механізм. Це – гарантії, гранти. Ми підписали це сьогодні… це надасть нам можливість відкрити новий шлях для нових EUR10 млрд на реконструкцію та відбудову України", - сказала фон дер Ляєн на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

У свою чергу прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також повідомила, що "на цій конференції ми домовилися про обладнання на суму понад 10 мільярдів євро".

"Але для відновлення, грошей недостатньо, інженерів, архітекторів чи працівників недостатньо - нам потрібно щось більше, щось інше, і це почуття, настрій, почуття, які проявив український народ. Вони люблять свою країну, люблять свободу. Вони продемонстрували готовність гарантувати світле майбутнє для своїх дітей. Без цього все, що ми робимо, було б безглуздим", - наголосила вона.

 

Теги: #урсула_ляєн #urc2025 #єс #відновлення

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