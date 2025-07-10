Інтерфакс-Україна
Економіка
12:58 10.07.2025

Україна отримає додаткове фінансування EUR25 млн в рамках програми Step in 2 EU

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Україна отримає додаткове фінансування EUR25 млн в рамках програми Step in 2 EU

Міністерство економіки України, Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), міністр закордонних справ Норвегії, Європейська Комісія та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) підписали п’ятисторонню заяву про наміри щодо нового етапу програми підтримки економічного розвитку України Step in 2 EU.

Як повідомило Мінекономіки в четвер, ініціатива передбачає додаткове фінансування у розмірі EUR25 млн. Таким чином, загальний обсяг програми збільшиться до EUR41,5 млн.

Від України заяву підписала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час URC-2025 в Римі.

"Додаткові EUR25 млн дозволять підтримати малі та середні підприємства, продовжити цифровізацію послуг для бізнесу, а також розширити навчальні програми для регіональних економічних інституцій. Це практичні кроки для підготовки українського бізнесу до роботи на ринку ЄС", - наведено її слова в повідомленні на сайті.

В міністерстві зазначили, що програма Step in 2 EU є продовженням ініціатив EU4Business та ReACT4UA, які вже зробили вагомий внесок у підтримку малого і середнього бізнесу, посилення інституційної спроможності та розвиток регіонів. За попередньою програмою підтримку отримали 30 тис. підприємств малого та середнього бізнесу, понад 60 бізнес-організацій, 78 кластерів та бізнес-асоціацій. Зокрема, понад 2000 малих та середніх підприємств отримали EUR16 млн грантів та кредитів для розвитку своєї справи.

Основною метою нового етапу є покращення економічного середовища України для подальшої інтеграції до єдиного ринку ЄС завдяки підтримці реформ на держрівні, підвищенню конкурентоспроможності бізнесу, розвитку регіональної економіки, а також цифрової трансформації, зокрема через інструменти е-Permit, PULSE та інші рішення для бізнесу.

Програма Підтримки процесу вступу України до ЄС у сфері економіки (Step in 2 EU) реалізовується за підтримки урядів Німеччини та Норвегії, Європейського Союзу, а також GIZ. В Україні проєкт реалізують Мінекономіки та Нацбанк.

Основною метою програми є покращення доступу українського бізнесу до єдиного ринку ЄС. Проєкт спрямований на розробку та впровадження національних стратегій і економічних реформ, метою яких є наближення України до членства в ЄС. Зокрема, він організовує діалогові формати та надає консультаційну підтримку представникам органів державної влади, банків і бізнесу, проводить навчання для регіональних організацій, які сприяють економічному розвитку.

 

Теги: #мінекономіки #фінансування #єс

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