"Укрнафта" в 2026р планує побудувати 420 МВт газової генерації та великий проєкт CCHP – глава компанії на URC-2025

ПАТ "Укрнафта", яка входить до групи "Нафтогаз", реалізує шість проєктів газопоршневих та газотурбінних установок на 420 МВт систему і планує побудувати систему CCHP (Combined Cooling, Heating, and Power, тобто виробництво е/е, тепла та холоду з одного джерела – ІФ-У) на 250 МВт, повідомив т.в.о. директора компанії Юрій Ткачук.

"Наш портфель становить 420 МВт генеруючої потужності. Це шість великих проєктів, які поєднують газопоршневі та газотурбінні технології. І ми побудуємо великий проект CCHP на 250 МВт. Усі активи, які ми прагнемо встановити, будуть встановлені у 2026 році", – сказав Ткачук під час панельної дискусії щодо інвестування в енергетичну стійкість та відновлення України в рамках URC-2025 в Римі у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За його словами, усі потужності є відновлюваними, і вони встановлюються в центральній, східній та західній частині України, а е/е буде вироблятися з використанням попутного газу при видобутку.

"Таким чином, ми підтримуватимемо нашу енергетичну систему через ці проєкти", – зазначив Ткачук.

Він додав, що після передачі у 2022 році "Укрнафти" державі, "ми почали розвивати нову її історію".

Як наголосив Ткачук, "Укрнафта" на сьогодні забезпечує 99% поставок нафтопродуктів Міністерству оборони, і попри це запустила новий напрямок, а саме виробництво електроенергії, що є дуже важливим в умовах значної руйнації РФ енергетичних потужностей.

"Завдяки міжнародним фінансовим установам, державам Норвегія, Швеція, Німеччина, нашій державі та уряду, ми розпочали проєкт розподіленої генерації електроенергії", – підкреслив глава "Укрнафти".