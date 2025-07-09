Інтерфакс-Україна
Економіка
15:49 09.07.2025

Інфляція в Україні у червні-2025 впала до 0,8%, у річному вимірі - до 14,3% - Держстат

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Інфляція в Україні у червні-2025 впала до 0,8%, у річному вимірі - до 14,3% - Держстат
Фото: https://bank.gov.ua/

Зростання споживчих цін в Україні у червні сповільнилося до 0,8% з 1,3% у травні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу на сайті.

Статвідомство нагадало, що у червні 2024 року зростання цін становило 2,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками червня цього року зменшилася вперше за останній рік – до 14,3% з 15,9% за підсумками травня, 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

Як повідомлялось, інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.

НБУ у квітні вдруге цьогоріч погіршив прогноз інфляції на 2025 рік – тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році. Регулятор очікував, що за підсумками другого кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього – до 12,3%, тоді як базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.

На початку червня Нацбанк заявив, що інфляція в Україні у травні 2025, ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила прогнозну траєкторію регулятора, зокрема через сезонні чинники та зростання виробничих витрат бізнесу.

Теги: #держстат #інфляція #нбу

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