Інтерфакс-Україна
Економіка
12:30 08.07.2025

Негода знеструмила 701 населений пункт в шести областях

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Негода знеструмила 701 населений пункт в шести областях
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Станом на ранок 8 липня через несприятливі погодні умови у вигляді грозового фронту, дощу та сильного вітру частково або був знеструмлений 701 населений пункт у шести областях.

"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням пошкоджень. Заживлення всіх знеструмлених абонентів прогнозується до кінця доби", – повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

За інформацією системного оператора, внаслідок погодних факторів також зростає споживання електроенергії другий робочий день поспіль.

Зокрема, станом на 9:30 8 липня споживання було на 6,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня, у понеділок. Причина — встановлення спекотної погоди на всій території України, а також хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Своєю чергою 7 липня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 4 липня через зростання температури повітря порівняно з кінцем минулого тижня.

"Укренерго" звернулося до споживачів з проханням ощадливого споживання електроенергії у період вечірнього піку — з 17:00 до 22:00.

"Будь ласка, не вмикайте в цей час кілька потужних приладів одночасно", – наголосили в НЕК.

Водночас, як повідомило Міністерство енергетики України у вівторок, станом на 8 липня енергосистема є збалансованою, планових обмежень електропостачання для споживачів не передбачено.

 

Теги: #негода #енергетика

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