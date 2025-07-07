Інтерфакс-Україна
Економіка
18:58 07.07.2025

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 193 тис. абонентів у чотирьох областях і Києві

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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 193 тис. абонентів у чотирьох областях і Києві

З 30 червня по 6 липня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли відновити електропостачання в 43 населених пунктах, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів, і повернути світло у домівки понад 193 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Київської, Одеської областей та столиці.

"Останнього тижня попри важку безпекову ситуацію енергетикам вдалося виконати низку ремонтів на Донеччині. Завдяки цьому вдалося повернути світло в домівки 122,7 тис. родин місцевих мешканців", - повідомили у пресрелізі операційного холдингу в понеділок.

Водночас у Дніпропетровській області фахівці змогли повернути електропостачання у майже 49 тисяч домівок. Ворог все частіше обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

"Продовжують потерпати від регулярних ворожих атак Київщина та столиця, де минулого тижня фахівці енергокомпанії змогли відновити електрику для 8,5 тис. та 12,5 тис. родин відповідно", - зазначили в "ДТЕК Мережі".

Окрім того, ще у майже тисячу осель енергетики повернули електрику в Одеській області, яка теж постійно піддається ворожим обстрілам.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 19,7 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Як повідомлялося, у червні "ДТЕК Мережі" вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок українських громадян, які було знеструмлено через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР операційного холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #дтек #енергетика

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