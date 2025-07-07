Інтерфакс-Україна
Економіка
12:10 07.07.2025

Ощад надає EUR10,8 млн кредиту компанії з групи Helios Strategia на СЕС 22 МВт та УЗЕ понад 33 МВт*год

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Ощад надає EUR10,8 млн кредиту компанії з групи Helios Strategia на СЕС 22 МВт та УЗЕ понад 33 МВт*год

Ощадбанк уклав інвестиційну кредитну угоду на EUR10,8 млн з ТОВ "Еліос Лучки", яке входить до складу групи Helios Strategia, щодо фінансування будівництва СЕС встановленою потужністю 22,35 МВт, інверторною потужністю 16 МВт та акумуляторною установкою зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 33,44 МВт*год.

Згідно з його релізом банку в понеділок, СЕС та УЗЕ будуть встановлені в Мукачівському районі Закарпатської області, плановий строк введення об’єкта в експлуатацію – січень 2026 року.

"Наша угода з "Еліос Лучки" – це проєктне фінансування терміном на 7 років. Ті самі "довгі" кошти для нового будівництва, яких потребує розвиток економіки. Радий, що таких інвестиційних проєктів реалізується дедалі більше", – прокоментував заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

За його словами, такий проєкт є показовим з точки зору поєднання технологій, що забезпечуватимуть можливість отримання максимальної рентабельності під час продажу електроенергії на ринку "на добу наперед".

На його думку, це хороший приклад зваженого підходу до розбудови децентралізованої енергетичної системи країни. 

"Цей проєкт є не лише кроком до нової децентралізованої енергетики, а й демонстрацією технологічної готовності українських компаній до реалізації складних інфраструктурних рішень. Ми вдячні команді Ощадбанку за партнерство та віру в якісні проєкти нового енергетичного майбутнього", – зазначила засновниця Helios Strategia Олена Скрипник.

У релізі вказується, що міжнародна інжинірингова група Helios Strategia спеціалізується на EPC-проєктах сонячної енергетики та впровадженні УЗЕ-рішень для промислового і комерційного секторів. Загальна потужність проектів сонячних електростанцій, у яких група взяла участь, сягає 1,2 ГВт. Інші об’єкти групи розташовані переважно в Дніпропетровській області, а також на Одещині та Миколаївщині.

Як повідомлялося наприкінці червня, за словами директора департаменту розвитку і підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку Євгена М’ячина, з початку 2025 року обсяг енергокредитних угод, укладених Ощадом з корпоративними клієнтами, збільшився до EUR93 млн, приблизно 45% яких складають установки зберігання енергії (УЗЕ), 43% – ВЕС, а 12% – УЗЕ разом з СЕС.

Теги: #ощадбанк #кредит #угода #фінансування

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