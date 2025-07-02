КМВА підписала меморандум про залучення коштів на ремонт укриттів

Київська міська військова адміністрація підписала меморандум з благодійною організацією "БФ "Джерело відродження України", повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Фонд допомагатиме Києву залучати фінансування для ремонту укриттів. Попередньо, маємо домовленість, що зможемо акумулювати 2 млн євро від іноземних донорів, насамперед - європейського бізнесу", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що в Києві налічується понад 4000 укриттів, серед них 512 бомбосховищ. Стан значної кількості з них не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Лише 125 столичних сховищ відповідають нормативам. Отож, КМВА шукає варіанти відремонтувати більше, не маючи змоги повністю опертись на внутрішні ресурси.

"Ми можемо і будемо прискорювати процес. Закликаю відповідальний бізнес та громадський сектор долучатись до розробки та впровадження проєктів щодо співфінансування ремонту укриттів у столиці", - додав голова МВА.