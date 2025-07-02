Інтерфакс-Україна
Економіка
10:53 02.07.2025

МВФ несуттєво змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною та допускає його погіршення

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МВФ несуттєво змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною та допускає його погіршення

Міжнародний валютний фонд (МВФ) несуттєво змінив негативний сценарій під час восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, припускає альтернативні більш песимістичні сценарії розвитку подій, проте не змоделював їх в оновленому документі.

"Фонд визнає, що ризики для негативного сценарію є надзвичайно високими. Можливі альтернативні негативні сценарії, включаючи іншу тривалість війни або менш стійкі результати миру; однак на даному етапі їх моделювання є передчасним, зважаючи на те, що мирні переговори все ще тривають, а їх результати є дуже невизначеними", - йдеться в документі, опублікованому на сайті фонду.

В МВФ нагадують, що поточний негативний сценарій припускає завершення війни у ІІ кв.-2026 рок Під час 8-го перегляду шок був зміщений на ІІІ кв.-2025 року.

Згідно з цим сценарієм, реальний ВВП цьогоріч скоротиться на 1% (це на 1 відсотковий пункт (в.п.) більше, ніж у сьомому перегляді), наступного року дорівнюватиме нулю (на 0,5 в.п. більше, ніж у попередньому перегляді), а у 2027-му – 3,8% (як і попередньому перегляді).

Також у восьмому перегляді програми до ризиків загострення та збільшення тривалості війни, скорочення зовнішньої економічної та військової допомоги Фонд додав ризик популістського тиску та посилення опору з боку зацікавлених сторін, що на практиці може ускладнити зусилля влади щодо реформ, зокрема через парламент.

Проте, у МВФ зазначають, що з урахуванням наявної на даний момент інформації, базовий та песимістичний сценарії продовжують відображати достатній діапазон потенційних результатів, як того вимагає політика надзвичайно високої невизначеності.

В МВФ констатують, що порівняно з сьомим переглядом здатність програми враховувати додаткові несприятливі зміни в бік погіршення ще більше зменшилася, оскільки це спричинить дефіцит фінансування, який доведеться покривати у спосіб, що відповідає відновленню стійкості боргу, і ще більше ускладнить реалізацію комплексу заходів, спрямованих на відновлення середньострокової зовнішньої життєздатності.

"Як і раніше, продовжують існувати сценарії, що виходять за межі діапазону, охопленого рамками програми, що унеможливлює досягнення цілей програми", - резюмували в установі.

Як повідомлялося, 30 червня Рада директорів МВФ завершила восьмий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України, ухваливши рішення про виділення близько $0,5 млрд (SDR0,37) дев’ятого траншу, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку. В оновленому документі додались чотири нові структурні маяки та змінились терміни для деяких інших.

48-місячна програма EFF для України обсягом SDR11,6 млрд, що еквівалентно приблизно $15,5 млрд, була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною міжнародного пакету підтримки на загальну суму $152,9 млрд в базовому сценарії програми. Виділення 9-го траншу збільшить загальний обсяг виплат в рамках програми до $10,6 млрд.

Теги: #мвф #сценарій

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