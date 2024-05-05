Економіка

13:18 05.05.2024

Нацбанк України розробив альтернативний сценарій на випадок вищих безпекових ризиків зі зростанням ВВП у 2025 р. на 3,3%

4 хв читати
Нацбанк України розробив альтернативний сценарій на випадок вищих безпекових ризиків зі зростанням ВВП у 2025 р. на 3,3%

Національний банк України, який раніше закладав до базового макроекономічного прогнозного сценарію певні строки "істотного поліпшення ситуації з безпекою", відмовився від такого підходу, проте натомість опублікував у квітневому інфляційному звіті альтернативний сценарій, основною відмінністю якого є повільніше зростання економіки у 2025 році з більшим бюджетним дефіцитом, ослабленням гривні та скороченням міжнародних резервів.

"Альтернативний сценарій прогнозу виходить із припущення більш високих безпекових ризиків і відповідно більш повільного повернення економіки до нормальних умов функціонування на прогнозному горизонті. За цим сценарієм економіка України у 2025 році відновлюватиметься повільніше порівняно з базовим сценарієм. Однак траєкторія інфляції відрізнятиметься несуттєво", - зазначив Нацбанк у звіті.

Як повідомлялося, у перших після спричиненої російським вторгненням паузи інфляційних звітах за липень і жовтень 2022 року НБУ, окрім базового, надавав і альтернативний сценарій із тривалішим періодом тривалості війни, однак згодом відмовився від нього, хоча такий сценарій продовжував давати МВФ.

У відновленому альтернативному сценарії у квітневому інфляційному звіті цього року зростання ВВП у 2025 році, зокрема, прискориться лише до 3,3% із 3% цього року, тоді як у базовому сценарії йдеться про зростання економіки наступного року на 5,3%.

Водночас на 2026 рік базовий сценарій передбачає уповільнення зростання до 4,5%, тоді як альтернативний - прискорення до 5,6%.

На думку Нацбанку, відновлення економіки в альтернативному сценарії буде більш крихким, до того ж навіть за умов істотніших дефіцитів бюджету. "Посилення диспропорцій на ринку праці на тлі гіршої, ніж у базовому сценарії, ситуації з міграцією стримуватиме споживчу та ділову активність, збільшуватиме тиск на витрати бізнесу з оплати праці. Відновлення промислового виробництва від завданих ушкоджень і втрат за цим сценарієм відбуватиметься повільніше, як і відновлення посівних площ", - зазначив НБУ.

Він додав, що негативний вплив на економічну активність також матиме енергодефіцит, який, однак, допускається незмінним порівняно з базовим сценарієм - близько 5% у 2024-2025 роках.

"Забезпечення макрофінансової стабільності потребуватиме дещо більших обсягів міжнародної допомоги та водночас значно вищих видатків резервів НБУ для підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та помірної інфляції", - наголосив Нацбанк.

Згідно з документом, основним фактором підтримки економіки буде продовження збереження більш м'якої, ніж у базовому сценарії, фіскальної політики. Дефіцит бюджету без урахування грантів у доходах становитиме 18% ВВП у 2025 році (у базовому - 13,5% ВВП) та 12% ВВП - у 2026 році (у базовому - 7,5% ВВП). Уряд зберігатиме значні видатки для відновлення інфраструктури, підтримки населення, а також на потреби оборони та безпеки. Частково їхній вплив на дефіцит бюджету компенсуватиметься додатковими заходами з мобілізації бюджетних доходів на рівні 3,5% ВВП, додав Нацбанк.

За його прогнозами, великі бюджетні дефіцити у 2025-2026 роках фінансуватимуться як додатковими внутрішніми залученнями, так і зовнішніми. Зокрема, альтернативний сценарій передбачає міжнародну допомогу на рівні $28,7 млрд у 2025 році та $18,5 млрд у 2026 році проти відповідно $25,1 млрд і $12,6 млрд у базовому сценарії. "У результаті це дасть змогу не вдаватися до монетарного фінансування бюджету", - зазначив НБУ.

Згідно з альтернативним сценарієм, дефіцити бюджету призведуть до зростання державного та гарантованого державою боргу, який наблизиться до 100% ВВП наприкінці прогнозного періоду.

Нацбанк додав, що траєкторія інфляції буде схожою на базовий сценарій, однак це потребуватиме суттєвіших видатків міжнародних резервів: споживча інфляція тимчасово прискориться наприкінці 2024 року до 8,6% із подальшим зниженням до 5,5% наприкінці 2025 року проти відповідно 8,2% та 6,0% у базовому сценарії.

"Окрім вичерпання часових чинників пропозиції, додатково на інфляцію, передусім на її базову складову, тиснутиме послаблення РЕОК (реального ефективного обмінного курсу) гривні на тлі повільного відновлення конкурентоспроможності економіки", - вказав Нацбанк. Він додав, що повільніша нормалізація економічних процесів гальмуватиме відновлення експорту, приплив іноземного інвестиційного та боргового капіталу до приватного сектору та генеруватиме більший попит на готівкову валюту. Повільніше відновлюватиметься й експорт як продовольчих товарів, так і металів, а триваліші негативні міграційні тенденції стримуватимуть скорочення імпорту за статтею "подорожі".

Для покриття більшого структурного дефіциту на валютному ринку НБУ витрачатиме більші обсяги міжнародних резервів. Тож, незважаючи на більшу зовнішню фінансову допомогу, резерви залишаться майже незмінними у 2024 році та зменшуватимуться протягом 2025-2026 років до $33 млрд, тоді як у базовому сценарії на кінець 2026 року вони становитимуть $39,3 млрд.

"Водночас такі обсяги резервів дадуть змогу й надалі поступово пом'якшувати валютні обмеження", - заявив НБУ.

Як повідомлялося, ВВП України, за даними Держстату, 2023 року зріс на 5,3% після спаду на 28,8% 2022 року.

Теги: #нбу #сценарій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 03.05.2024
НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом півроку

НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом півроку

15:26 30.04.2024
НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

22:30 29.04.2024
НБУ виключив Fondy з реєстру платіжних систем після інформації правоохоронців

НБУ виключив Fondy з реєстру платіжних систем після інформації правоохоронців

19:46 29.04.2024
НБУ в понеділок послабив курс гривні на 6 коп.

НБУ в понеділок послабив курс гривні на 6 коп.

19:29 29.04.2024
Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

23:03 26.04.2024
НБУ перерахував до держбюджету 38,64 млрд грн прибутку за 2023 р.

НБУ перерахував до держбюджету 38,64 млрд грн прибутку за 2023 р.

09:21 26.04.2024
НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

15:05 25.04.2024
НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями

НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями

14:42 25.04.2024
НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

14:19 25.04.2024
НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк зняв обмеження щодо імпорту робіт і послуг та запровадив інші валютні послаблення

Миколаїв просить у Кабміну та Верховної Ради дозволу спрямовувати на відновлення житла кошти з місцевого бюджету

"Українська біржа" заявляє про відсутність підстав позбавлення її ліцензії та готова юридично відстоювати свою правоту

Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки

ОСТАННЄ

Чистий продаж валюти НБУ цього тижня знизився до $507,8 млн

Доходи загального фонду держбюджету України у квітні-2024 знизилися до 154,6 млрд грн, видатки - до 253,4 млрд грн

Шанхай є лідером за кількістю кав'ярень у Китаї - понад 9,5 тис.

Нацбанк зняв обмеження щодо імпорту робіт і послуг та запровадив інші валютні послаблення

Державний оператор тилу посів 1 місце на Prozorro за рівнем конкурентності закупівель

Велика Британія виділила 16 млн фунтів на реалізацію в Україні 13 інноваційних проєктів в енергетиці - глава Міненерго

Компанія DIM акредитувала споруджувані будинки в програмі "єОселя"

Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг

"Укрнафта" провела перше за 11 років 3D сейсмічне дослідження

Виплата пенсій пенсіонерам-переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, поновлюється після її проходження - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА