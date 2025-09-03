Інтерфакс-Україна
Події
20:06 03.09.2025

Зеленський щодо сценарію Південної Кореї в Україні: Все можливо

Сценарій Південної Кореї, коли після закінчення Корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору, проте Південна Корея змогла досягти процвітання, може реалізуватися в Україні, однак ідентичне відтворення цієї моделі не підійде для країни в плані безпеки, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні? Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Тож все відносно: південнокорейці все одно ризикують", - сказав Зеленський у інтерв’ю для Le Point, яке було опубліковано у середу.

За словами президента, доки характер керівництва Північної Кореї незмінним, Південна Корея не буде повністю захищеною. Окрім того, країна має багато систем ППО, які гарантують їхню безпеку.

"Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад системи Patriot, якими володіє Південна Корея. Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення Росії – понад 140 мільйонів. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в п'ять, шість, а то й десять разів більші", - наголосив Зеленський.

Він додав, що "ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом".

 

