Молочні продукти в червні продовжили дорожчати, крім найдешевшого сегменту

В Україні в червні 2025 року подешевшали молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта молочних продуктів подорожчали, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

Галузева асоціація зазначила, що молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в червні 2025 року в середньому коштувало 45,65 грн/кг, що на 75 коп. (-2%) менше порівняно з попереднім місяцем, але на 6,48 грн (+17%) більше відносно торішнього аналогічного періоду.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштувало 63,81 грн/кг, що на 21 коп. (+0,3%) більше порівняно з травнем і на 12,29 грн/кг (+24%) більше відносно червня-2024. Кефір жирністю 2,5% в плівці коштувало в середньому 55,54 грн/кг, що на 37 коп. (+1%) більше ніж місяць тому і на 7,98 грн (+17%) проти ціни торішнього червня.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштувала 191,13 грн/кг, що на 4,04 грн (+2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 51,17 грн/кг (+37%) відносно аналогічного періоду торік.

Середня ціна на йогурт питний від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 116,44 грн/кг й була вищою на 2,15 грн (+1,9%) щодо травня та на 23,24 грн (+25%) ціни рік тому.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 279,80 грн/кг й була на 7,39 грн (-3%) нижче аніж середній прайс попереднього місяця, однак на 56,50 грн (+25%) перевищувала ціну червня торік.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 584,82 грн/кг, що на 11,18 грн (+1,9%) більше відносно попереднього місяця і на 162,63 грн (+39%) дорожче ніж рік тому.

Сир "Голландський" жирністю 45% в середньому коштував 590,64 грн/кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 12,77 грн (+2%), а відносно минулого року подорожчав на 139,41 грн. (+31%).

Середня ціна на сир "Гауда" жирністю 45% від українських компаній в середньому була на рівні 593,14 грн/кг, перевищивши прайс попереднього місяця на 5,74 грн (+1%), а торішній червень - на 131,50 грн (+28%).

За останній місяць в Україні подешевшали молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці, кефір жирністю 2,5% в тетрапаку та склі, сир кисломолочний жирністю 9% та сир "Сулугуні". Ціни на інші молочні продукти споживчого кошику або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%, зауважив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі, чиї слова наведено в повідомленні.

Він зауважив, що масло дорожчає услід за високими світовими цінами на біржові товари. Зокрема, ціна на масло в ЄС в травні трималася на рівні EUR7200–7400 за тонну, що майже рекордні показники, які не фіксувались із 2017–2018 років.

Збільшення пропозиції і споживання імпортних сирів на внутрішньому ринку заважає реалізації продукції вітчизняних сироварів. Частка імпортних сирів на внутрішньому ринку досягла 47%, констатувала асоціація.