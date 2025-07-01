"ДТЕК" за червень відновив електропостачання 443 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві

Минулого місяця фахівцям операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок українських громадян, які було знеструмлено через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

"В червні ворог не припиняв обстрілювати нашу країну, у тому числі рекордною кількістю ракет та дронів (…) Попри постійні безпекові виклики енергетики продовжували працювати над відновленням мереж та обладнання як у прифронтових, так і більш віддалених від фронту регіонах присутності компанії", - повідомив енергохолдинг у пресрелізі у вівторок.

Зокрема, в Донецькій області минулого місяця вдалося повернути електроенергію у 268,5 тис. осель місцевих жителів.

"Дніпропетровщина теж постійно страждає від ворожих обстрілів, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. У червні енергетикам вдалося повернути світло у домівки 165,5 тис. родин місцевих мешканців", - зазначили в компанії.

Водночас енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" повернули світло в домівки близько 4 тис. мешканців Києва, 2 тис. родин жителів Київщини та 3 тис. Одещини, які теж були знеструмлені внаслідок обстрілів.

"Наша задача – забезпечити мешканців та критичну інфраструктуру світлом максимально, наскільки це можливо в умовах регулярних обстрілів. З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 19,5 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Фахівці компанії продовжують працювати у тому числі в регіонах з найзапеклішими бойовими діями спільно з ЗСУ та ДСНС та відновлювати роботу електромереж, щойно отримують дозвіл від них.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР операційного холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.