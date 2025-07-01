Світовий банк мобілізував понад $77 млрд для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Світового банку Аджаєм Бангою і подякував за підтримку України.

"Подякував за підтримку України. Від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк уже мобілізував понад $77 млрд для допомоги нашій державі. Наразі в Україні реалізується 18 спільних з Банком проєктів — це відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, житла, будівництво укриттів у школах, підтримка малого та середнього бізнесу, а також агросектору", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

Прем'єр підкреслив, що уряд разом зі Світовим банком працює над підготовкою до повоєнного відновлення.

"Зокрема, йдеться про запуск ефективної системи управління державними інвестпроєктами та розробку сценаріїв пришвидшеної економічної інтеграції України в ЄС", - додав він.