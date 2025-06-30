Інтерфакс-Україна
Економіка
20:57 30.06.2025

ДПС за 6міс.-2025 перевиконала план надходжень до держбюджету на 10,4% - в.о. голови Карнаух

2 хв читати

Державна податкова служба України (ДПС) за перше півріччя 2025 року направила до держбюджету 647 млрд грн, таким чином перевиконавши план на 60,8 млрд грн або 10,4%, повідомила виконавиця обов’язків голова ДПС Леся Карнаух.

"Це результат спільної роботи з платниками податків. Там, де є відкритість, постійний діалог та довіра один до одного — є результат. Вдячна кожному, хто працює прозоро та сплачує податки", - написала вона на сторінці Facebook в понеділок.

Згідно з опублікованою нею інформацією, надходження до держбюджету порівняно з січнем-червнем 2024 збільшились на 22,5% або 118,7 млрд грн.

Щодо показників у червні, то надходження до держбюджету сягли 126,5 млрд грн, план надходжень для цього місяця перевиконано на 9 млрд грн або 7,7%. Порівняно з червнем-2024 надходження до держбюджету зросли на 38,8 млрд грн або 44,2%.

Вона зазначила, що в розрізі надходжень, що контролюються ДПС, 30,1 млрд грн у червні надійшло від податку на доходи фізосіб (+10,6% до плану), 5,2 млрд грн склав податок на прибуток підприємств (+13,0% до плану), 15,5 млрд грн - акциз з ввезених та вироблених товарів (+4,2% до плану).

Карнаух додала, що з початку року в органі стабільно працюють над відшкодуванням ПДВ. Тому, у червні було відшкодовано 15,3 млрд грн, а за 6міс.-2025 сума відшкодованого ПДВ вже сягнула понад 86,2 млрд грн, що на 23% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

"Попри виклики та низку причин, які впливають на належний обсяг надходжень, працюємо всі над головним завданням — щоби наша держава мала належний ресурс для забезпечення оборони. Український бізнес демонструє колосальну стійкість. Ми ж зі свого боку працюємо над забезпеченням рівних та справедливих умов роботи. Це про чесність між державою та бізнесом", - резюмувала вона.

Теги: #держбюджет #дпс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 30.06.2025
Доходи загального фонду держбюджету в червні-2025 зросли на 63,4% до червня-2024 завдяки дивідендам та ERA

Доходи загального фонду держбюджету в червні-2025 зросли на 63,4% до червня-2024 завдяки дивідендам та ERA

15:55 30.06.2025
Законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 449 млрд грн зареєстрований в Раді

Законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 449 млрд грн зареєстрований в Раді

10:50 27.06.2025
Послуга перекладу жестовою мовою стала доступна у центрах обслуговування ДПС у Києві

Послуга перекладу жестовою мовою стала доступна у центрах обслуговування ДПС у Києві

14:59 25.06.2025
Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

13:40 20.06.2025
Мінфін скоро внесе до парламенту проєкт закону про перегляд держбюджету - Марченко

Мінфін скоро внесе до парламенту проєкт закону про перегляд держбюджету - Марченко

12:59 03.06.2025
Надходження від акцизу за 5 міс.-2025 зросли майже на 49% - голова ДПС

Надходження від акцизу за 5 міс.-2025 зросли майже на 49% - голова ДПС

10:08 31.05.2025
Доходи загального фонду держбюджету в травні-2025 зросли на 34,5% до травня-2024

Доходи загального фонду держбюджету в травні-2025 зросли на 34,5% до травня-2024

18:09 30.05.2025
Видатки бюджету-2025 буде збільшено, джерелами стануть краще адміністрування та ОВДП – міністр фінансів

Видатки бюджету-2025 буде збільшено, джерелами стануть краще адміністрування та ОВДП – міністр фінансів

16:49 20.05.2025
Уряд ініціюватиме збільшення видатків держбюджету-2025 на 400-500 млрд грн - депутат

Уряд ініціюватиме збільшення видатків держбюджету-2025 на 400-500 млрд грн - депутат

18:07 09.05.2025
Заступниками голови Державної податкової служби призначено Лисеюка і Троцка

Заступниками голови Державної податкової служби призначено Лисеюка і Троцка

ВАЖЛИВЕ

Зростання ВВП за затягування війни уповільниться 2026 р. до 2,4%, оборона потребуватиме ще 775 млрд грн – Бюджетна декларація

Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу

Уряд не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану - Шмигаль

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

ОСТАННЄ

Угода щодо лібералізації торгівлі - це новий етап у контексті процесу вступу України в ЄС - Єврокомісія

Частка NPL у банківському секторі у червні скоротилась до 27,9% - НБУ

Зростання ВВП за затягування війни уповільниться 2026 р. до 2,4%, оборона потребуватиме ще 775 млрд грн – Бюджетна декларація

Узгоджено ключові принципи, на яких розбудують зону вільної торгівлі між Україною та ЄС - Стефанішина

НБУ обмежив двом КС окремі види фінансових послуг до кінця року

Кабмін прогнозує прискорення зростання ВВП України до 4,5% у 2026 р. та 5% у 2027 р. - Бюджетна декларація

ПриватБанк продасть "безнадійні" кредити на суму 5,2 млрд грн через СЕТАМ

Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

Жолнович відзначила успішну роботу ПФУ

Рахункова палата просить аграріїв долучитися до опитування щодо гуманітарного розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА