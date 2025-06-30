ДПС за 6міс.-2025 перевиконала план надходжень до держбюджету на 10,4% - в.о. голови Карнаух

Державна податкова служба України (ДПС) за перше півріччя 2025 року направила до держбюджету 647 млрд грн, таким чином перевиконавши план на 60,8 млрд грн або 10,4%, повідомила виконавиця обов’язків голова ДПС Леся Карнаух.

"Це результат спільної роботи з платниками податків. Там, де є відкритість, постійний діалог та довіра один до одного — є результат. Вдячна кожному, хто працює прозоро та сплачує податки", - написала вона на сторінці Facebook в понеділок.

Згідно з опублікованою нею інформацією, надходження до держбюджету порівняно з січнем-червнем 2024 збільшились на 22,5% або 118,7 млрд грн.

Щодо показників у червні, то надходження до держбюджету сягли 126,5 млрд грн, план надходжень для цього місяця перевиконано на 9 млрд грн або 7,7%. Порівняно з червнем-2024 надходження до держбюджету зросли на 38,8 млрд грн або 44,2%.

Вона зазначила, що в розрізі надходжень, що контролюються ДПС, 30,1 млрд грн у червні надійшло від податку на доходи фізосіб (+10,6% до плану), 5,2 млрд грн склав податок на прибуток підприємств (+13,0% до плану), 15,5 млрд грн - акциз з ввезених та вироблених товарів (+4,2% до плану).

Карнаух додала, що з початку року в органі стабільно працюють над відшкодуванням ПДВ. Тому, у червні було відшкодовано 15,3 млрд грн, а за 6міс.-2025 сума відшкодованого ПДВ вже сягнула понад 86,2 млрд грн, що на 23% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

"Попри виклики та низку причин, які впливають на належний обсяг надходжень, працюємо всі над головним завданням — щоби наша держава мала належний ресурс для забезпечення оборони. Український бізнес демонструє колосальну стійкість. Ми ж зі свого боку працюємо над забезпеченням рівних та справедливих умов роботи. Це про чесність між державою та бізнесом", - резюмувала вона.