G7 і США досягли угоди про податки для компаній

Країни G7 домовилися зі Сполученими Штатами про звільнення американських і британських компанії від додаткових податків, повідомляє агенство Reuters.

Зокрема, група створила систему "пліч-о-пліч" у відповідь на те, що адміністрація США погодилася вилучити пропозицію про введення податку у відповідь на розділ 899 із законопроекту про податки і витрати президента Дональда Трампа, йдеться в заяві Канади, яка головує в G7.

Міністерство фінансів США також повідомило, що "паралельна система", про яку вдалося домовитися з "Великою сімкою", може зберегти важливі досягнення в рамках інклюзивної структури в боротьбі з розмиванням податкової бази та виведенням прибутку.

"Сьогоднішня угода забезпечує таку необхідну визначеність і стабільність для цих компаній після того, як вони висловили свої побоювання", - заявила міністр фінансів Рейчел Рівз, додавши, що необхідно продовжити роботу над боротьбою з агресивним податковим плануванням та ухилянням від сплати податків.