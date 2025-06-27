Інтерфакс-Україна
Економіка
19:53 27.06.2025

Законопроєкт про страхування військових ризиків спрямований на створення в Україні внутрішнього механізму перестрахування - НАСУ

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Ініціатива, закладена в законопроєкті №12372 "Про систему страхування воєнних ризиків", спрямована на створення в Україні внутрішнього механізму перестрахування в умовах обмеженого пропозиції з боку міжнародних перестрахових компаній, зазначив генеральний директор Національної асоціації страховиків України (НАСУ) Денис Ястреб.

"Основною передумовою, яку створює законопроєкт, є можливість перестрахування значних ризиків у спеціалізованій державній агенції. Цей механізм набуває особливого значення в контексті обмеженого пропозиції з боку міжнародних перестрахових компаній", — зауважив він агентству "Інтерфакс-Україна".

Ястреб пояснив, що наразі іноземні партнери не готові надавати українському ринку необхідний обсяг перестрахування, що суттєво обмежує здатність вітчизняних страховиків покривати ризики, з якими стикається середній та великий бізнес.

При цьому в умовах сьогодення, коли український бізнес стикається з безпрецедентними викликами, пов'язаними з війною, нагальною потребою є створення дієвих механізмів фінансової захисту.

"Одним із важливих кроків у цьому напрямку є законопроєкт №12372, що закладає основи для розширення можливостей українських страхових компаній у покритті великих ризиків. Це своєю чергою дасть можливість українським страховим компаніям надавати потрібний страховий захист підприємствам, що є критично важливим для підтримки та відновлення економіки країни", - зазначив очільник страхового об'єднання.

Як повідомлялося законопроект №12372 "Про систему страхування воєнних ризиків", зареєстровано у Верховній Раді 30 грудня 2024 року.

Він передбачає, що учасниками системи страхування воєнних ризиків є страхувальники, авторизовані страховики, а також страхові посередники та страховики, які мають право провадити діяльність з надання посередницьких послуг, перестраховики-нерезиденти, Державне агентство.

Також пропонується запровадження трирівневого страхування воєнних ризиків.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі зазначав, що цей законопроект вимагає глибокого доопрацювання.

Теги: #законопроєкт #насу #військові

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