"Укрнафта" планує застосувати чисті технології норвезької Ennox Technology & Partners в Україні

Команда спеціалістів ПАТ "Укрнафта", вивчаючи найкращі світові рішення у сфері clean tech, ознайомилася в Норвегії з практичним застосуванням нового обладнання місцевого держпідприємства Ennox Technology & Partners та планує застосувати їхні технології в Україні.

"Наразі компанія працює над реконструкцією системи підготовки нафти та пластової води на базі одного з регіональних бізнес підрозділів. В рамках цього проєкту "Укрнафта" співпрацює, зокрема, з норвезьким лідером в галузі чистих технологій - Ennox Technology & Partners, яка розробляє революційні очисні установки", – зазначили в товаристві.

Вказане обладнання працює більш ефективно за ринкові аналоги, дозволяє мінімізувати вплив на навколишнє середовище та покращити якість підготовки пластової води для підтримки пластового тиску.

"Інженери та команди тестових лабораторій норвезьких компаній продемонстрували в роботі сталі рішення, що допоможуть будувати стійкі та ефективні системи для українського видобутку", - доповнили в "Укрнафті".

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024-го компанія вступила в управління активами Glusco і оперує загалом 547 АЗК: має 462 власних і 85 - в управлінні.

"Укрнафта" володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 р. ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.