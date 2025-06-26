Переробні підприємства отримають від держави 127 млн грн грантів за 25 заявками на розвиток та модернізацію

Міністерство економіки України погодило 25 заявок за програмою "Гранти для переробних підприємств", що були подані в останній хвилі, і надасть їм загалом 127,4 млн грн державної підтримки для модернізації або розвитку виробництва, повідомила пресслужба органу в четвер.

"Дев’ять із них буде профінансовано Мінекономіки (на суму 58,2 млн грн - ІФ-У), решта - Держслужбою зайнятості. Загалом з початку року ми вже погодили 160 заявок на суму майже 792 млн грн. Грантова програма дозволяє бізнесу інвестувати у модернізацію обладнання, розширення виробничих потужностей та запуск нових напрямків", - процитувала пресслужба першу віцепрем'єрку - міністерку економіки України Юлію Свириденко.

В Мінекономіки підкреслили, що цього разу погоджено заявки на гранти від виробників харчових продуктів, устаткування для опалення та вентиляції, текстилю, одягу, меблів, медичних матеріалів, кормів для тварин, бетонних розчинів, цегли, безпілотників, а також агропереробників та машинобудівників.

Відомство нагадало, що прийом заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 21 червня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу "Дія".

Максимальна сума гранту в програмі - 8 млн грн, вони надаються підприємствам, які вже працюють в переробній галузі та планують розширити виробництво, а також підприємцям, котрі планують реалізовувати проєкт з переробки (КВЕД С). Фінансування надається для придбання, доставки та запуску нового обладнання чи розширення та модернізації працюючих виробничих потужностей. Для більшості підприємств формат співфінансування передбачає підтримку за формулою 50/50, а для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій - 80/20.

Після отримання гранту бізнес має створити мінімум п'ять робочих місць та працювати щонайменше ще три роки для повернення грантових коштів через податки та збори.