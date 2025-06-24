Дешева російська сировина підриває зелений перехід металургії в ЄС і потрібна заборона імпорту ЗРС та напівфабрикатів –"Метінвест"

Гірничо-металургійна група "Метінвест" вказує на одну з проблем зеленого переходу металургії в ЄС через дешеву російську сировину на ринку і закликає Україну та Європу остаточно заборонити імпорт російської залізорудної сировини та сталевих напівфабрикатів до ЄС.

"Видобуток залізної руди та виробництво сталі - друга за значенням галузь в економіці росії за внеском у ВВП і надходженнями до бюджету. Тобто Європа продовжує наповнювати російський бюджет, коштом якого країна-агресор нарощує свій військовий потенціал", - сказала комплаєнс-офіцер "Метінвесту" Ангеліна Чачуна на конференції "Бізнес vs санкції" у Києві.

За її словами, попри дію обмежень щодо імпорту металу з росії, у 2023 році країни ЄС закупили російської металопродукції на EUR2,9 млрд, а у 2024 році – на EUR2,6 млрд.

Крім того, за три роки повномасштабної війни Європа витратила понад EUR5 млрд на закупівлю російських слябів-напівфабрикатів для виробництва сталі. Найбільше імпортували Бельгія (42% обсягів), Італія, Данія, Чехія та Франція. Основними покупцями стали заводи, що належать до великих російських металургійних груп і мають виробництва у цих країнах.

"Санкції на російські сталеві сляби діють, але передбачають перехідний період, тож зараз їх можна купувати. Загальна директива ЄС цього не забороняє - це питання внутрішньої позиції окремих країн або бізнесів", - пояснила Чачуна.

Вона додала, що вартість російських сталевих слябів у середньому на EUR80 нижча за ціни інших постачальників через доступ до дешевого газу, електроенергії та робочої сили. Водночас деякі європейські країни повністю відмовилися від напівфабрикатів із росії на користь дорожчих альтернатив - з ЄС, Туреччини чи Китаю. Отже, допускаючи російські сталеві сляби на свій ринок, Європа створює нерівні умови для компаній, які принципово їх не використовують.

Така ситуація наразі шкодить європейським металургам і матиме ще серйозніші наслідки у майбутньому. Адже до 2030 року ЄС планує перейти на зелену металургію, що потребує мільярдних інвестицій у модернізацію підприємств. Компанії, які цього не зроблять, змушені будуть сплачувати високі надбавки, що зробить їхню продукцію неконкурентною навіть на внутрішньому ринку.

"У таких умовах доступ на ринок дешевих російських слябів підриває стимули для переходу на екологічне виробництво та ставить під загрозу реалізацію кліматичних цілей ЄС", - підкреслила комплаєнс-офіцер "Метінвесту", закликавши, аби запобігти цій ситуації, накласти остаточні обмеження на ввезення російської залізорудної сировини та сталевих напівфабрикатів до ЄС.